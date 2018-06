Supera.-Aprobada por unanimidad la línea de 11 millones para colegios, residencias y edificios públicos

15/06/2018 - 13:29

Diputación defiende su colaboración con las Administraciones mientras oposición critica que se "hagan los deberes" a la Junta

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, las bases que regulan la concesión de los 11,31 millones de euros del Plan Supera VI que se destinarán a programas municipales específicos, centrados en el desarrollo de medidas de mejora de la climatización de al menos 38 colegios, la finalización de edificios públicos en avanzado estado de construcción, la dotación de vehículos de servicio público y el equipamiento de centros asistenciales.

El Plan Supera, en su sexta edición, cuenta con un total 52,48 millones de euros, de los que 11,31 para estos programas específicos, además de 11,18 para programas provinciales y el grueso, unos 30 millones, para el programa municipal general.

Respecto a esta línea concreta, a partir de la aprobación en pleno, los ayuntamientos podrán hacer llegar sus proyectos a la Diputación. Así, el 31 de agosto finalizará el plazo para presentar sus solicitudes al programa para la terminación de obras en edificios públicos, dotado con cuatro millones; para los centros asistenciales se ha fijado en el 15 de septiembre, con 600.000 euros, y los colegios, con 3,5 millones, podrán hacerlo hasta el 21 de septiembre. La adquisición de vehículos de servicios público está dotada con 3,21 millones.

En este marco, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto de manifiesto la importancia inversora de este plan para mejorar la calidad de los servicios, resolver las necesidades planteadas y para eliminar los desequilibrios entre las diferentes zonas de la provincia. Así, tras destacar que se trata de un plan que "no se ha hecho de espaldas" a los alcaldes, manifiesta que todos los municipios "no pueden tener las mismas cantidades porque no todos cuentan con las mismas necesidades".

Sin embargo, la portavoz del PP, Virginia Pérez, afirma que ha echado en falta el "compromiso" de la Junta de Andalucía, que "va cada vez a menos", y lamenta que sea la Diputación la que tenga que poner el dinero, "haciendo los deberes a la Administración regional y sin que exista el compromiso por parte de ésta de devolverlo". Valora que se actúe para climatizar las aulas, aunque advierte de que este dinero se le quita a los ayuntamientos de sus competencias propias para pagar iniciativas que son competencia de la Junta.

Desde IU, su portavoz, Engracia Rivera, ha apuntado al voto positivo "pero muy crítico" de su formación, al entender que "se dejan fuera de los fondos a muchos municipios" que recibirían menos cuantía, "hasta 125.000 euros, al ir el dinero a sufragar acciones que subraya que son competencias de la Junta", mencionando los colegios y las residencias. "Hay dos líneas del plan que son un Supera para la Junta. No nos oponemos a la climatización, pero que lo pague la Administración regional", lamenta, tras pedir que sean los pueblos los que decidan las inversiones.

Al respecto, la portavoz del PSOE, Trinidad Argota, ha defendido la "disposición absoluta" de la Diputación para colaborar con otras administraciones "en beneficio de la provincia". Asegura que la Junta de Andalucía es la única con la que se han podido desarrollar esas colaboraciones. "En el caso de los colegios, podemos quedarnos de brazos cruzados ante las necesidades de los pueblos o sumarnos a la estrategia de climatización de la Junta, que ya aporta cinco millones", agrega.

De su lado, el portavoz de Participa, Julián Moreno, ha felicitado a la Diputación por apostar por seguir llevando fondos a los municipios y se ha mostrado "cien por cien de acuerdo" en la colaboración con la Junta de Andalucía "en beneficio de la comunidad", a la par que ha defendido una mayor participación efectiva de las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) ante la definición de las actuaciones en los centros procedente de la línea del Supera que beneficiará a los colegios.

Asimismo, el portavoz de Cs, Javier Millán, ha valorado positivamente la línea de fondos relativa a centros asistenciales para obras de reforma y adquisición de material, "con plazos suficientes para elaborar proyectos", así como la que da respuestas a los colegios, destacando igualmente la cobertura de proyectos de todos los ayuntamientos "aunque tengan deudas con la Seguridad Social". "El Plan Supera es un instrumento útil para dinamizar la provincia y mejorar la calidad de los servicios y la vida de los ciudadanos", concluye.

CLIMATIZACIÓN EN UNOS 40 COLEGIOS

Concretamente, en cuanto a la climatización de centros educativos, un punto que ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo por la abstención de PP, la Diputación aportará 3,5 millones mediante un protocolo que se firmará con la Junta de Andalucía. Se van a climatizar al menos 38 centros, con una subvención máxima de 92.105 euros en cada caso para medidas activas y pasivas de reducción y eficiencia energética en colegios de Infantil y Primaria de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se podrán aplicar en sustitución de carpinterías y vidrios que mejores el aislamiento térmico, instalación de toldos, persianas, marquesinas y otros elementos similares, colocación de cubiertas ecológicas ajardinadas y fachadas vegetales, plantación de árboles, sustitución de pavimentos, pinturas a base de cal o silicato potásico, instalación de aparatos de aire acondicionado para climatizar aulas e instalación de equipos de aire acondicionado con generadores de energía fotovoltáica para climatizar aulas.

El período de ejecución del proyecto podrá abarcar desde el 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019, sin perjuicio de la posible prórroga hasta 15 de agosto. Además, se podrá conceder la subvención por el total del presupuesto hasta el límite máximo de 92.105,26 euros por cada proyecto. Si el coste del proyecto fuera mayor, lo abonaría el ayuntamiento.

EDIFICIOS PÚBLICOS Y CENTROS ASISTENCIALES

Otra de las líneas es la destinada a finalización de edificios de servicio público, como bibliotecas, casas de cultura y teatros, además del remate de obras en ayuntamientos, unas actuaciones en clave cultural que hasta ahora no permitía el Estado.

En cuanto a mejora de equipamiento e instalaciones de centros residenciales asistenciales, también para municipios menores de 20.000 habitantes, supone una acción coordinada con los ayuntamientos y con la Junta de Andalucía para que las inversiones vayan acordes y refuercen las plazas concertadas que tiene la Administración autonómica.

La concesión que se realiza es de 1.284,8 euros por plaza concertada para un total de 467 plazas en 13 localidades de la provincia. Los municipios son Algámitas, Almadén de la Plata, Brenes, Cañada Rosal, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, El Cuervo, Guadalcanal, Herrera, Las Navas de la Concepción, La Roda de Andalucía, El Ronquillo y Tocina. Son centros de titularidad municipal que ha remitido la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía a Diputación.

Por último, respecto a la adquisición de vehículos de servicio público, para seguridad y orden público y Protección Civil, dotado con 3,21 millones, se repartirá para los 104 ayuntamientos de la provincia y las tres entidades locales autónomas (ELA). La dotación presupuestaria será lineal, de 30.000 euros por ayuntamiento, con posibilidad de añadir financiación municipal a esa aportación provincial.