Moreno (PP-A) ve "desaparecida" a Susana Díaz con el nuevo Gobierno y le insta a reclamarle la financiación

15/06/2018 - 14:10

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pasado de la "agresividad permanente con el Gobierno del PP y el presidente Rajoy" a estar "desaparecida" y "no decir una sola palabra" ante el nuevo Gobierno socialista, por lo que ha reclamado que reclame los 4.000 millones de financiación extraordinaria al Ejecutivo.

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

"Tenemos un gobierno socialista en Andalucía absolutamente sumiso que ha tenido una transformación con la del increíble Hulk, que pasa de una situación de ponerse verde y agresivo a ser un hombre correcto", ha comparado Moreno durante su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP-A celebrado en Almería, donde le ha reprochado a Díaz su falta de "exigencias" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha asegurado que desde su partido sí se va a reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica al entender que "Andalucía está mal financiada por culpa del modelo que aprobó Rodríguez Zapatero".

"Nosotros con un gobierno del PP y con Mariano Rajoy en La Moncloa aprobamos en el Parlamento de Andalucía 4.000 millones extraordinarios de financiación para Andalucía", ha recalcado Moreno, quien cree que es el turno de la presidenta de la Junta para reivindicar ante el Gobierno liderado por su partido.

Ante esto, Moreno ha cuestionado las relaciones entre Díaz y Sánchez, que es su "enemigo sabido por todos" y al que "no le interesa la financiación autonómica ni local necesaria para que los ayuntamientos tengan capacidad financiera para prestar los servicios". "No van a echar de menos a Rajoy", ha comentado Moreno al respecto.

Asimismo, ha ironizado con la "enorme influencia" y el "poder territorial" demostrado por Díaz a la hora de "influir en las decisiones" de Sánchez en el nombramiento de ministros y "por supuesto en la del delegado de Gobierno en Andalucía", con lo que ha dicho que aunque le "parece bien" que haya andaluces en los puestos de alta responsabilidad, tendrán demostrar si "son capaces de cumplir con los objetivos que les marcan".

Con ello, y ante la posibilidad de que los "nervios" en el seno del PSOE-A pudieran conllevar un adelanto electoral, Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz puede "convocar cuando quiera" porque el PP-A está "preparado" y "dispuesto a ganar", ya que se encuentra "ilusionado" y "con fortaleza". "Nos van a pillar preparados", ha insistido antes de asegurar que desde su formación se va a trabajar con "humildad, sencillez" y de la mano de sus "alcaldes y portavoces".

"LA DEMOCRACIA SE LA PASAN POR AHÍ"

El dirigente del PP en Andalucía considera que las "ansias" por "ocupar el poder" de Sánchez y el haberlo alcanzado mediante una moción de censura "traerá consecuencias para España" porque ha sido una moción "nada reflexionada" con la que, además, se han cruzado "líneas rojas" en cuanto a los valores que, según ha opinado, deben representar los partidos tradicionales, pero que se han "esfumado" por su "ambición".

"Da igual que no estés legitimado por los vecinos, esta izquierda que todos los días nos da lecciones de democracia y a la hora de contar con la democracia se pasan la democracia por ahí", ha afeado Moreno, quien ha recordado que Sánchez es el primer presidente que llega al Gobierno "sin haber ganado las elecciones".

Igualmente, ha criticado sus primeros días al frente del Ejecutivo. "Con Pedro Sánchez en La Moncloa, esto amenaza con ser la casa de los líos", ha vaticinado Moreno, quien ha recordado la reciente dimisión del exministro de Cultura al tiempo que ha incidido en el proceso judicial que afectaría al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha llevado al presidente a "incumplir fragantemente su palabra".

De esta manera, ha apuntado que "el problema de España no es la situación judicial de Planas, sino que la palabra del presidente del Gobierno no vale nada" porque "dijo que no abriría las puertas del Gobierno a un imputado", según ha recordado, por lo que los compromisos del presidente son, a su juicio, los de "un hombre hipotecado por su ambición y que no cumple con su palabra".

En esta línea, ha criticado además que haya "devuelto al partido de Puigdemont el control de la cuentas de la Generalitat" o que pretenda una "reforma de la Constitución" para "hacer cesiones a los nacionalistas e independentistas" mientras que en estos días ha entrado "en conflicto" con el juez de instrucción por el "acercamiento de los presos independentistas", al tiempo que se ha propuesto "votar con el PNV y Bildu a favor el acercamiento de los presos de ETA". "España no tenía ninguna urgencia, la tenía Pedro Sánchez en ocupar esa ambición por el poder en nuestro país", ha resumido.