El gobierno mantiene "toda la confianza" en planas porque "no tiene cuentas pendientes con la justicia"

15/06/2018 - 14:01

El Gobierno mantiene "toda la confianza" en el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que cuenta con "toda la confianza" porque "no tiene cuentas pendientes con la Justicia".

De esta manera respondió la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete cuando se le preguntó por la situación política y judicial de Planas.

Celáa señaló este Gobierno ha demostrado "bien" que el "nivel de exigencia es altísimo" pero, acto seguido, puntualizó que el titular de Agricultura "no tiene cuentas pendientes con la Justicia".

"El Gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas", tanto el presidente como los ministros del Consejo, dijo, porque Planas "es una persona, un ministro, absolutamente de garantía que ha trabajado siempre en el servicio público con excelentes resultados y tenemos toda la garantía", remarcó.

Por otra parte, ante la insistencia de los periodistas sobre si Planas sería apartado del Gobierno en el caso de que fuese investigado (imputado), Celáa ahondó en la confianza hacia Planas: "No nos vamos a poner en casos hipotéticos porque no hay ninguna hipótesis al respecto, Luis Planas es un hombre que no tiene ninguna cuenta con la Justicia".

Actualmente, el ministro está imputado, si bien parece que está a punto de ser desimputado en un caso de robo de agua en Doñana, porque la Fiscalía no aprecia delito en su actuación y dejará así de estar investigado.

