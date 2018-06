Cerca de 750 marcas estarán presentes en la sexta edición de Momad Metrópolis

15/06/2018 - 14:17

Cerca de 750 marcas estarán presentes en la sexta edición de Momad Metrópolis, Salón Internacional de Moda, que se celebrará del 7 al 9 de septiembre en Ifema.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Feria de Madrid, el Salón dispone ya del 90 por ciento de la feria ocupada, mostrando un ritmo de contratación "más avanzado que en las mismas fechas de ediciones anteriores", proyectando además excelentes expectativas comerciales.

Se trata del "mayor exponente" del sector de la Moda y Confección de la Península Ibérica y, por tanto, cita obligada para los profesionales interesados en conocer las tendencias que marcarán la temporada Primavera/Verano 2019 y la moda pronta Otoño/Invierno 2018/19.

La oferta de Momad se encuentra sectorizada por tipología de producto, incluyendo desde colecciones de fiesta, a propuestas de urban, casual, contemporáneo, moda Baño o firmas de alta gama en Espacio Metro. También cuenta con propuestas para Hombre y Complementos, así como de Tallas Grandes.

Entre las marcas presentes en esta edición destacan Hannibal Laguna, Veneno en la Piel, Javier Simorra, Airfield, Marea Baja, Charo Azcona, Pepaloves, Swim Days Moda Baño, The Extreme Collection, Scripta, Zanetti, Slow Fashion Next, NKN Nekane, Blue Les Copains, French Connection, Parafina, Maltessa, Meisïe, Brave Soul, Van Dos, Victoria, Kontessa, Lion of Porches, Lauren Vidal, Melé Beach, Yaya, Stella rittwagen, grupo DK Company, Mercedes Escolá, Fyord, Alba Conde, Oky, Almatrichi, Tiffosi, Viriato, Ana Pallarés, Vidorreta, BSB Jeans, Maria José Suárez, Tiempo de Costura, Canadian Peak, Koala Bay, CLP Celop, SPG Jenuan, entre otras.

Asimismo, la próxima convocatoria del Salón volverá a acoger como viene siendo habitual en los últimos años, el espacio dedicado a Moda Sostenible, denominado Sustainable Experience, donde participarán únicamente marcas cuyas colecciones están realizadas con parámetros sostenibles. Ya han confirmado su participación en este área 40 empresas participantes nacionales e internacionales de diferentes sectores, textil, calzado, bisutería, marroquinería, baño, gafas, relojería e industria auxiliar, ocupando una superficie neta de más de 500 metros cuadrados.