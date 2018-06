Durán: Andalucía pide una financiación justa para tener más recursos y dar respuesta a las inquietudes de los andaluces

15/06/2018 - 14:27

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha manifestado este viernes que si la Cámara autonómica ha llegado a un acuerdo prácticamente unánime para reclamar al Gobierno de España una financiación autonómica justa y adecuada, "es para poder seguir trabajando, para cambiar realidades y para tener capacidad económica que permita dar respuesta a las inquietudes de los andaluces".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar el 12º Encuentro Andaluz de Participación Ciudadana, que organiza la Red Andaluza contra la Pobreza (EAPN), que preside Juan Reyes, y que este año pone el foco en la precariedad laboral, una cuestión, ha dicho, "que debe seguir en el centro de la agenda política y que tiene que lograr aunar esfuerzos de los diferentes grupos parlamentarios para canalizar propuestas en positivo".

Al respecto, el presidente del Parlamento de Andalucía ha señalado que "ahora no se habla de la pobreza de alguien que no recibe salario o prestación económica por su trabajo, sino de aquellos que, aunque tienen un salario, no pueden llegar a fin de mes".

En este sentido, ha precisado que, a veces, los políticos usan terminología que los ciudadanos no entienden y se enfrascan en términos sin explicar el contenido de los mismos, por eso ha subrayado que hablar de financiación autonómica "es hablar del dinero que se necesita para hacer frente a situaciones como la pobreza" porque, añade, "si no hay capacidad económica y recursos para afrontar esta realidad, no será posible darle solución".

"Por esto estamos reclamando al Gobierno de España que de forma urgente se pueda reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y podamos afrontar un modelo de financiación justo para Andalucía y para el resto de los territorios, y que tengamos mayor capacidad, más instrumentos y más recursos económicos para poder afrontar todas y cada una de las situaciones a las que a diario se tienen que enfrentar las familias en los hogares andaluces", ha asegurado Durán.

Asimismo, ha explicado que la precariedad es un debate que trasciende la comunidad autónoma y requiere de un acuerdo a nivel nacional, en el que Andalucía, que representa casi el 18 por ciento de la población de España, "tiene mucho que decir".

La Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, que engloba a más de 50 colectivos, organiza esta jornada para concienciar sobre la Pobreza y sobre los factores que empujan a muchas personas a cruzar el umbral de la pobreza y la exclusión social, tal y como ha explicado Juan Reyes, que ha indicado que trasladarán al Parlamento las propuestas sobre las que han venido trabajando. En la misma línea, Yocoima Morgado, coordinadora del Grupo de Participación de EAPN, ha agradecido la oportunidad de ser escuchados en el Parlamento de Andalucía.

En este sentido la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, ha resaltado que este encuentro supone un ejercicio "de transparencia, participación y reciprocidad, en el que intercambiar propuestas con los representantes políticos" y brindó el apoyo de la Junta de Andalucía, tras exponer algunos de los programas desplegados en la Comunidad Autónoma.

Durán ha aplaudido la iniciativa de celebrar este encuentro que, ha agregado, es un ejemplo del compromiso de EAPN para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Andalucía; así como ha confiado en que los debates que se celebran en esta jornada "contribuya a seguir construyendo una Andalucía como tierra de igualdad de oportunidades". En una de las mesas organizadas han participado representantes de los cinco grupos parlamentarios.