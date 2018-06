El pp pregunta a delgado si está "maniobrando" para "desimputar" a planas

15/06/2018 - 14:23

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano preguntó este viernes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "si está haciendo algún tipo de movimiento o de maniobra para desimputar" a su "compañero de gabinete" Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura.

"En el 'caso Planas' el Gobierno está afirmando con mucha rotundidad que este ministro va a ser desimputado muy pronto", dijo Floriano en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja cuando se estaba produciendo la comparecencia de la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

Preguntó públicamente a la ministra de Justicia "si está haciendo algún tipo de movimiento o de maniobra para desimputar a un compañero de gabinete con la fiscal de Sevilla María José Segarra", propuesta hoy para fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros.

Floriano señaló que Delgado y Segarra "forman parte de la misma facción de fiscales", la Unión Progresista de Fiscales. "Si la desimputación de un ministro fuera un pago a cambio del nombramiento de la Fiscalía General, además de un escándalo sería un caso muy claro de tráfico de influencia", alertó.

En este sentido, advirtió de que la cuestión "no está en si el señor Planas va a ser o no desimputado", sino en que un ministro "imputado" se ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se había comprometido a no hacerlo".

Criticó que Sánchez sea "el primer presidente del Gobierno de la democracia" que tiene un "comportamiento de este tipo", al nombrar a un ministro que había sido "condenado por Hacienda", refiriéndose a Màxim Huerta, que dejó la cartera de Cultura y Deporte por este escándalo; y a un ministro que está siendo investigado judicialmente.

