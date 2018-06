La Comisión de Garantías de Podemos avala la candidatura errejonista de Alcalá invalidada por el Comité electoral

15/06/2018 - 15:47

La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Comunidad de Madrid ha avalado la candidatura errejonista de Luis de Santiago a las primarias a la Secretaría general de Podemos en el municipio que fue invalidada por la Comisión Electoral por "vulneración del principio de neutralidad", entre otros motivos.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Esta comisión señala que las cuentas oficiales de Podemos en Alcalá están bajo control de los órganos autonómicos, desmontando el argumento del Comité electoral de que dicha candidatura utilizaba una cuenta de Facebook 'ripeada' y perteneciente a un círculo del municipio.

También consideran que la acusación de que se está dando apoyo como línea política central a un partido de ámbito municipal, Somos Alcalá, del que Podemos se ha desvinculado, es "precipitada, basada en conjeturas y sospechas, y sacada de contexto", según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

"No hay más que revisar el 'timeline' del candidato para ver que no hay tal línea central, sino un seguimiento de municipalismo, con reiterados tuits de apoyo a otras candidaturas/formaciones municipales (que fueron avaladas en 2015 por las respectivas asambleas ciudadanas municipales), teniendo tanto tuis con las excelentísimas señoras alcaldesas de Madrid y Barcelona, con el apoyo a la excelentísima señora alcaldesa de San Fernando de Henares, el secretario general municipal de Madrid de Podemos, etc (...) La única línea política es la del documento político-organizativo", esgrimen.

La Comisión de Garantías desestima, por otro lado, las quejas de Luis de Santiago sobre la elección de los miembros del Comité Electoral, las quejas sobre la regulación y el procedimiento que debería tener el mismo, ya que son "opiniones personales de como debería estar regulado, sin amparo alguno en normativa o reglamentación".

Sobre las filtraciones a la prensa de este caso, el órgano de Garantías Democráticas de Podemos en la Comunidad reconoce que las ha habido y que existe una "vulneración de la confidencialidad dentro del Comité Electoral" pero admite que es "prácticamente imposible" averiguar de quién ha partido.

Por este motivo, ordena a todos los miembros del Comité electoral al "más absoluto respeto a la confidencialidad y secreto de las comunicaciones, y que por parte de los órganos autonómicos se tome cartas en el asunto sobre esta situación reiterada".

Por último, la Comisión de Garantías reprocha al Comité electoral que no haya realizado ningún tipo de actuación mediadora, sino la apertura de una invalidación "inmediata y fulgurante, en apenas unas horas, cuando la solución es tan gravosa y que restringe el derecho de sufragio pasivo y de la participación política en Podemos".

"La decisión adoptada rebasa el prudencial criterio de mínima restricción o cuanto menos graduación más adecuada e interpretación favorable a los derechos de participación ante el ejercicio de derechos fundamentales de los inscritos. Por dicho motivo, la invalidación debe anularse, con la estimación en definitiva de la impugnación presentada por Luis de Santiago", concluye la resolución.