Nicolás Fernández Guisado, reelegido presidente del sindicato de enseñanza ANPE

15/06/2018 - 17:08

Nicolás Fernández Guisado ha sido reelegido este viernes presidente nacional del sindicato de enseñanza ANPE durante la celebración de su VIII Congreso Sindical Estatal en Guadalajara, según ha informado la organización en un comunicado.

MADRID/GUADALAJARA, 15 (EUROPA PRESS)

Fernández Guisado ostenta la presidencia nacional de ANPE desde el año 2006, y tras la reelección renueva su mandato durante cuatro años al frente de esta organización sindical, que el pasado 7 de junio cumplió 40 años.

El presidente de ANPE ha anunciado que pedirá a la nueva ministra de Educación, Isabel Celáa, que se deroguen los decretos que se adoptaron en época de crisis en la enseñanza vinculados con la reducción de plantilla, el incremento de las ratios del alumnado y la supresión de los planes de refuerzo.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios realizadas a los medios en Guadalajara con motivo de un receso del Congreso que ha reunido a más de 300 profesores procedentes de toda España.

Para el presidente de ANPE, es "fundamental" abordar la situación del profesorado y en este sentido ha reconocido que aunque saben que en dos años, o el tiempo que dure esta legislatura en el Gobierno central, "es difícil acometer la reforma", sí cree que al menos hay que sentar las bases, contando con la implicación de este colectivo, "ahora más importante que nunca por la época de incertidumbre que se vive".

"Desde nuestra independencia y nuestra profesionalidad vamos a ofertar todas las posibilidades que sean necesarias para alcanzar esos acuerdos que necesita la educación en España, y sobre todo la enseñanza pública que es a la que nos debemos", ha apostillado el presidente de ANPE.

Encuentro en el que también ha anunciado la aprobación de unas ponencias que para la organización van a marcar el rumbo y los retos del sistema educativo, una referente a política educativa y otra sobre el profesorado.

En todo caso, Fernández Guisado ha incidido en cómo, después de la experiencia frustrada del pacto de Estado, a su juicio hay que hablar de una serie de prioridades básicas o ejes para darle un impulso al sistema educativo, y ahí ha incluido la mejora de los rendimientos educativos, un plan de la Formación Profesional y una mejor convivencia escolar.

Respecto al profesorado, según Fernández, es hora ya de acometer la reforma necesaria, ya que cree que hay que apostar por la Formación Profesional y que las transferencias no debe conllevar que el principio de igualdad de oportunidades no sea igual en todo el Estado sino que "queremos que no haya brechas educativas".

El presidente de ANPE reconoce que la situación actual en España es de "incertidumbre e inestabilidad" y lo que quieren para el inicio del nuevo curso en septiembre es que el alumnado sepa qué planes de estudio van a tener.

Tiene claro que la educación necesita un pacto de Estado o, al menos, un acuerdo de mínimos, porque la carrera del profesor no puede ser como el siglo pasado; tiene claro que hay que adaptarse y hay que "romper" la dinámica de enfrentamiento que hay en este asunto entre partidos porque "lo que está en peligro es el futuro de nuestras generaciones".