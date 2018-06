La profesora de la UMA Ángeles Liñán recibe el premio de investigación Pluralismo y Convivencia

15/06/2018 - 17:49

La profesora de la Facultad de Derecho y subdelegada del rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de Málaga ha recibido el Premio de Investigación Pluralismo y Convivencia. El galardón distingue el trabajo 'Los delitos de odio: un obstáculo a la cohesión social y la convivencia' como la mejor monografía del año 2017.

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La profesora Liñán ha recibido el premio de manos de la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío López González, en el transcurso de un acto celebrado este pasado jueves en el salón de actos del Rectorado.

En la presentación de la obra, la autora estuvo acompañada también por el abogado y compañero de área Francisco González y por el decano de Derecho, Juan José Hinojosa, quien resaltó el valor del trabajo de la profesora Liñán y alertó de los graves problemas que tendrán que afrontar las sociedades occidentales si triunfan los mensajes de odio.

Esta fundación es una entidad del sector público estatal que tiene entre sus fines ser un espacio de investigación, debate y puesta en marcha de políticas que fomenten la creación de una opinión pública informada y respetuosa con los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Por tanto, comprometida con el pluralismo y con procesos de mejora de la convivencia. Este prestigioso premio es un referente en el ámbito del Derecho y la Gestión Pública de la diversidad que cuenta con una dilatada trayectoria y al que han concurrido numerosos estudios de investigación nacionales e internacionales de máxima relevancia científica.

En la obra premiada, su autora intenta alertar y concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de un asunto que puede poner en peligro la pervivencia de las sociedades democráticas del siglo XXI, ya que los incidentes motivados por odio y discriminación son claras manifestaciones de intolerancia motivadas por prejuicios o animadversión hacia determinadas personas y los colectivos a los que estas pertenecen en los que peligra seriamente el bien jurídico de la igualdad de trato y de no discriminación.

En la presentación del libro, celebrada este viernes en el Rectorado de la UMA, la autora ha estado acompañada por el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, de la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío López y del abogado y compañero de la autora en el área de Derecho Eclesiástico Francisco José González.

Todos han resaltado el valor de esta obra para enfrentar un problema jurídico y social que aqueja al conjunto de la humanidad y que, en palabras del decano "puede ser una bomba en la línea de flotación de las sociedades democráticas". Los delitos de odio y los discursos del odio se extienden de manera muy preocupante y envuelve cada vez a mayor número de personas, han lamentado.

La autora ha explicado las motivaciones que le llevaron a enfrentar este tema y todo el proceso que ha seguido para lograr una obra divulgativa que trata de convertirse en una herramienta muy útil para hacer posible la convivencia en la sociedad.

"Es imposible asentar la convivencia en un discurso de odio", ha afirmado Ángeles Liñán antes de cerrar su intervención con un famoso poema de Walt Whitman que, según ha señalado, es "tan esencial para la convivencia como olvidado entre muchos dirigentes políticos y entre amplias capas de la sociedad de los países más avanzados". "Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano", ha concluido.