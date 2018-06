Etxerat cree "urgente desactivar los obstáculos que paralizan el proceso de paz" y pide el fin de la dispersión

15/06/2018 - 17:57

El colectivo de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, ha considerado que "es urgente desactivar los obstáculos que paralizan el proceso de paz, dejando atrás todos los sufrimientos". A su juicio, "no es asumible mantener por más tiempo una política penitenciaria de excepción diseñada para una situación ya superada".

SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)

En una comparecencia en Hernani (Gipuzkoa), los portavoces de Etxerat han resaltado que la desaparición de ETA supone "el punto final de un largo proceso y el punto de partida hacia un nuevo escenario", aunque han lamentado que "continúan activas situaciones que paralizan el proceso de paz, que han provocado 16 víctimas mortales, daños irreparables y que siguen provocando, a día de hoy, un enorme sufrimiento entre nuestros familiares encarcelados y nosotros mismos".

"Se ha llegado a reconocer la dispersión como medida de presión y chantaje para conseguir la desaparición de ETA: era el fin que justificaba los medios. Desaparecida ETA, se pondría fin a la política de dispersión, dijeron, y hubo quien le puso fecha y hora a su final: 48 horas después de que ETA anunciara que dejaba de existir", han recordado.

De este modo, han insistido en que "el alejamiento no es sólo un problema de presos", sino que se trata de una medida que "afecta a ciudadanos vascos y un problema de la sociedad vasca porque es sobre la que deja caer sus consecuencias".

"SUPERAR LA SITUACIÓN"

"Hoy en día, tras la desmovilización de ETA, no les quedan más excusas para justificar lo injustificable. No puede mantenerse ni un minuto más la política penitenciaria de excepción conculcadora de derechos que se sustenta en la venganza. La sociedad vasca quiere superar esta situación", han insistido.

Tras reiterar su reconocimiento del sufrimiento ocasionado "por todas las expresiones de violencia" e incidir en que no les mueve "ningún sentimiento de venganza ni de revancha", los representantes de Etxerat han compartido la necesidad de que "el nuevo escenario sirva para escuchar y reparar todas y cada una de las consecuencias de la violencia derivada del conflicto".

En su opinión, en ese proceso "la cuestión de los presos y exiliados es una de las piedras angulares" aunque los familiares de los reclusos siguen "sin poder dejar atrás el sufrimiento para hablar, de una vez por todas, en presente y futuro".

"Nosotras sí tenemos prisa porque no es asumible mantener por más tiempo una política penitenciaria de excepción diseñada para una situación ya superada. No pedimos beneficios. Exterat habla de derechos y los derechos no deben estar sujetos a contrapartidas", han subrayado.

Finalmente, han insistido en "la urgencia máxima con la que se debe abordar el final del alejamiento y la libertad de los presos enfermos", para lo que han apelado a "la voluntad de la sociedad y a seguir en el camino de la consecución de acuerdos entre diferentes que nos permitan avanzar hacia la resolución".