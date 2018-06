Echenique y teresa rodríguez no concretan acuerdos sobre la confluencia andaluza

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, no concretaron este viernes acuerdos sobre cómo tiene que llamarse y organizarse la confluencia con IU y otras formaciones en la que la segunda quiere concurrir a las elecciones autonómicas.

Echenique y Rodríguez se reunieron hoy durante unas dos horas, justo antes de la celebración del Consejo Ciudadano Estatal, para intercambiarse opiniones acerca de la iniciativa de Rodríguez. Básicamente, sobre dos temas: el nombre de la candidatura, que la dirección estatal quiere que incluya la marca Podemos, y el procedimiento de las primarias. Sobre estas últimas, la lideresa andaluza quiere que sean conjuntas, al menos en su fase final, de todos los integrantes de la confluencia, y la dirección exige que sólo los inscritos en Podemos Andalucía escojan a los cargos de este partido en la comunidad.

Rodríguez quiso sacar de la reunión la conclusión, expuesta a los periodistas, de que "a veces Sierra Morena parece el Himalaya y una vez que una la cruza, habla con los compañeros y explica con franqueza el porqué de las cosas, todo va mucho mejor". Añadió: "Hemos aclarado muchas cuestiones, hemos avanzado en acuerdos y hay algunas cosas sobre las que tenemos que seguir debatiendo". Con todo, concluyó que "el balance es positivo" y que "estas cosas se arreglan hablando", asegurando que había detectado "comprensión" por parte de Echenique del contexto andaluz.

Sin embargo, cuando se le preguntó por acuerdos concretos y cuestiones pendientes, la líderesa de Podemos en Andalucía pareció dar la razón a la versión del encuentro que trasladaron más tarde desde el entorno de Echenique: "Aún queda casi todo por cerrar, pero celebramos que comience a haber algo de trasparencia en el acuerdo de Andalucía".

Sobre la cuestión del nombre, Rodríguez indicó que "Podemos va a estar en el nombre, IU también y Andalucía va a estar". A partir de esta "ecuación", dijo estar dispuesta a aceptar cualquier idea. "No podría estar en una confluencia en que no estuviera Podemos dentro del nombre", afirmó, recordando el acuerdo de la asamblea ciudadana en Andalucía, pero puntualizando que "sería un error imperdonable no poner a IU en el nombre" porque "IU en Andalucía no es como IU en Madrid", sino que tiene "mucho peso y mucha implantación", y la confluencia permitiría atraer a personas que no son ni de un partido ni el otro. Ante eso, opina que "los reglamentos no son importantes".

En cuanto a quienes votarán en las primarias, Rodríguez aseguró que "están por definir" y que de momento lo que hay "no es un censo, es una plataforma de apoyo", que es la fase anterior, y que aún se está a tiempo de registrar propuestas de reglamento. Eso sí, garantizó que se harán por el llamado sistema Dowdall, más proclive a dar entrada en puestos representativos a minorías y menos dada a privilegiar a la lista mayoritaria, a diferencia del método Desborda adoptado por Podemos en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. El Dowdall fue aprobado por la asamblea de Podemos Andalucía, y eso, apuntó, "está por encima de un reglamento pequeñito aprobado por un Consejo".

