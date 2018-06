La Policía Local de Benalmádena cursa más de 300 sanciones por incumplimiento de ordenanzas municipales este año

15/06/2018 - 18:54

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), Javier Marín; y el jefe de la Policía Local del municipio, Francisco Zamora, han cifrado en 303 las sanciones interpuestas por incumplimiento de las ordenanzas municipales en lo que va de año.

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

"Las infracciones por convivencia ciudadana son las más frecuentes siendo un total de 89 durante los primeros meses, notándose el incremento de población parejo a la llegada del verano, ya que sólo en mayo se interpusieron 33 denuncias", ha detallado Marín.

Estas sanciones recogen infracciones como depositar basura, muebles y podas fuera de horario o de los contenedores, o exceso de ruido en la vivienda. Las relativas a animales de compañía serían las segundas más frecuentes, con 81 multas durante este año, y sancionan aspectos como no tener documentación en regla de los perros, no cumplir con la normativa vigente en materia de perros peligrosos o no recoger las heces caninas.

Marín ha agradecido el trabajo desarrollado por la Unidad Delta, encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, con el apoyo del resto de agentes de la Policía Local. "Es una labor eminentemente informativa acerca del contenido de las ordenanzas, siendo el levantamiento de actas y multa posterior el último recurso", ha aclarado Marín.

"Es importante que todos colaboremos en el cumplimiento de las normas y ordenanzas para ofrecer la mejor imagen posible, siendo un elemento esencial para lograr la fidelización del turista", ha incidido el concejal.

"Más allá de los datos estadísticos que hoy presentamos, y que recogen el número de sanciones, no aparecen registradas ni cuantificadas las numerosísimas actuaciones que realizamos en materia mediadora e informativa", ha puntualizado Zamora.

Así, ha matizado que "nuestra labor es más informativa que sancionadora: está demostrado que una actuación de proximidad y cercana detallando al ciudadano el contenido de las normas resulta eficaz para evitar la reincidencia", asegurando que "sólo si fracasamos en nuestra tarea de apercibimiento es cuando procedemos a sancionar".