Laura Pérez promete un Podem Barcelona más municipalista que en la dirección anterior

16/06/2018 - 9:49

Quiere que el partido desarrolle su función en la ciudad y tenga más presencia en BComú

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La concejal de Barcelona Laura Pérez concurre a las primarias a la Secretaría General de Podem Barcelona para dar un giro al partido y poner el acento municipalista que no vio en la anterior dirección de Marc Bertomeu, un enfoque "que hasta ahora Podem Barcelona no había tenido".

En una entrevista de Europa Press, reconoce la labor del equipo de Bertomeu pero subraya que entonces Podem Barcelona "miraba más hacia Catalunya", aunque lo ve normal porque el partido estaba en construcción y no podía crecer en todos los frentes.

"Habíamos estado mucho más mirando hacia Madrid o el Estado y, a menudo, hacia los conflictos que ha habido hacia Catalunya", mientras que ella quiere poner el acento en el municipalismo, como defiene su candidatura Cuidem-nos, que presenta a las primarias que acabarán este domingo.

Considera que la falta del cariz municipalista tuvo una consecuencia en las bases al hacer una apuesta por su participación en BComú: "Lo que hizo al final es desdibujarnos de alguna forma en la apuesta para las elecciones de BComú".

"Ni hemos hecho una apuesta en Podem Barcelona ni hemos sabido tener todo el encaje o toda la fuerza que creo que Podem debe tener en el espacio común", ha subrayado sobre una circunstancia que quiere revertir si alcanza la Secretaría General, con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2019.

La candidata a esas elecciones será la alcaldesa Ada Colau, que "representa muy bien las sensibilidades, también para los 'podemitas', sobrepasando espacios, incluso para mucha gente que ni siquiera es cercana a los comuns".

"Nuestras bases no tienen ningún tipo de duda, y yo --si soy secretaria-- tendré que representar lo que quieren las bases. Además, Podemos no quiere poner en cuestión lo que ya hemos conseguido", asegura.

XAVIER DOMÈNECH

La concejal de Relaciones Internacionales y Feminismos y LGTBI y también del Distrito de Sants celebra que el líder de los comuns, Xavi Domènech, sea el nuevo secretario general de Podem Catalunya: cree que tiene estrategia, sentido común y "no busca imponer su postura, sino escuchar a las bases".

Cree que Domènech potencia la marca de Podem y "facilita y ayuda en el encaje que debe hacer el partido con las fuerzas hermanas" del proyecto CatComú.

Desde Podem Barcelona, Pérez quiere trabajar codo con codo con Domènech, y también "en red con el resto de ciudades del cambio" con las que está en contacto y con Podemos estatal, algo que considera que el anterior secretario general, Albano-Dante Fachin, no hacía, con mensajes contradictorios incluso con los del propio partido.

Cree que Podem tuvo un punto de inflexión cuando "Albano jugó a no entrar en CatComú, con una consulta que no era clara, y después se vio, cuando la consulta la hizo estatal, que salió un resultado diferente" --en la primera ganó el 'no' a confluir con los comuns y en la segunda el 'sí'--.

CATCOMÚ

La candidata a liderar Podem Barcelona valora la lista que han presentado Colau y Domènech a liderar CatComú: "La incorporación de Ada es positiva porque pone la mirada en las municipales. Es una persona con la que todos nos sentimos muy bien representados, igual que con Xavi".

En ese espacio, considera que Podem llega a mucha gente a la que no llega el resto de actores de CatComú, por lo que apuesta por que sus siglas no se disuelvan: "No me siento identitaria en este sentido, pero sí que Podem tiene una función. Mientras cumpla esta función, no se tiene que disolver".

"No nos tenemos que perder, tenemos que poder llegar a cada rincón y cada barrio con la fuerza que tiene Podemos. Pero cuando trabajamos con el resto de fuerzas lo hacemos para sumar. En tanto que Podemos sea fuerte, CatComú o Bcomú será fuerte", ha razonado.

Sobre la confluencia definitiva de este espacio, considera que hay muchas posibilidades --una suma de fuerzas o una confluencia-- pero afirma que se debe hacer "progresivamente y escuchando a las bases".

En Barcelona, cree que tienen "un año para que Podem encuentre su espacio y se sume al espacio de BComú, haciéndolo fuerte, y esto significa que la gente de Podem sea capaz de permear en los espacios de barrio, que los círculos no miren a la interna, mirar hacia la ciudad y ver cuáles son los proyectos de barrio que valen la pena", para conseguir que la gente perciba su proyecto como los acompañantes de las luchas sociales de la ciudad.