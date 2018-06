The Meatpies se proclama ganadora del Certamen CreaMurcia en su categoría PopRock

16/06/2018 - 11:29

El certamen CreaMurcia en su categoría PopRock ya tiene ganador. La banda The Meatpies se impuso a Pájara Rey y WAW, segunda y tercera respectivamente, durante la final celebrada en el Auditorio Parque Fofó.

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo decidió el jurado formado por la concejal Rebeca Pérez y expertos del mundo de la música de diversos perfiles profesionales como Daniel García Carreres, Ángel Hernández Sopena, Ángel José Navarro Andúgar, Claudia Orellana Sanz y Juan Albadalejo, como secretario.

Los ganadores del primer premio, Meatpies han recibido 1.500 euros. Además, con el objetivo de promocionar sus temas grabarán un CD que recopilará los temas premiados. También se entregaron un segundo y tercer premio de 800 euros y 500 euros, para Pájara Rey y WAW, respectivamente.

"Hemos podido comprobar una vez más que los jóvenes murcianos son protagonistas de la escena musical, la calidad técnica de la música que interpretan, su creatividad y su entusiasmo son características que definen y se suman a su talento. Tenemos la suerte de gozar de una escena musical murciana en ebullición, que cada vez tiene más grupos y más seguidores", ha destacado Rebeca Pérez.

The Meatpies nacen en el año 2013 en Murcia y poco después consiguen colocarse en el grupo de bandas más reconocidas de la Región, gracias a sus numerosas actuaciones y su presencia en las finales dediferentes concursos de la ciudad (fueron finalistas del CreaMurcia Pop Rock del 2016).

Rock clásico, vitalista y de aires americanos con coloridas armonías vocales no dejó indiferente al jurado a todos los asistentes. Han publicado dos trabajos que han recibido una cálida acogida por parte de la crítica y público: 'Ready for you' y 'Babyrousa'. Ellos son Pedro Hernández, Juanpe Jiménez, Bruno Laencina, Jaime Leiva y Álvaro Sánchez.