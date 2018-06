Tres candidatos a secretario general para recuperar la actividad de Podemos en Valladolid

16/06/2018 - 11:30

También se elige nuevo Consejo Ciudadano Municipal, al que concurren tres listas y varios independientes

VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

Los inscritos en Podemos Valladolid participan desde el pasado día 11 hasta este lunes, día 18, en las votaciones tanto para la elección del nuevo Consejo Ciudadano Municipal, a la que concurren tres listas, como para la Secretaría General, con Israel Álvarez Calzada, miembro del consejo de Castilla y León; Rosa María Martín y Abdul Gadiri como aspirantes.

Se da la circunstancia de que Álvarez Calzada y Martín, aunque presentan dos candidaturas distintas a la Secretaría, figuran en la misma lista para el Consejo Ciudadano, llamada 'Con todas en Valladolid Podemos', pese a lo cual tanto ellos, como el otro aspirante, Abdul Gadiri --Vamos Valladolid--, no han querido hablar de que haya una "candidatura oficial", sino que se trata de un "proceso abierto" en el que decidirán los militantes de manera individual.

Álvarez Calzada ha explicado que, en el documento político de su candidatura al Consejo Ciudadano Municipal, se parte del objetivo principal de que la candidatura es "respetuosa e incluyente", con el objetivo no de generar "un liderazgo nuevo" en Podemos Valladolid, sino de que las personas que van en la lista del Consejo puedan ejercer "varios liderazgos" y ocupar responsabilidades.

De hecho, Álvarez ha recalcado que no se ha planteado ser candidato en las Elecciones Municipales, pues entiende que tiene alrededor a gente "mucho más preparada para ocupar cargos, que conoce mucho la agenda local", pues ha reflexionado que "la política es lo más importantes" y que, para ello, el partido debe "comenzar a engrasarse y a funcionar".

"No se trata de forjar un liderazgo, sino un grupo de trabajo, eficiente para retos que hay por delante", ha recalcado Israel Álvarez, cuya candidatura parte con las características de "feminista, LGTBi+, social, local" y que ayude a hacer crecer el espacio de la izquierda.

En aspectos de la política municipal, Álvarez Calzada y su equipo plantean opiniones sobre proyectos de calado como el soterramiento, en el que recuerdan la "nefasta política" del exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, y las negociaciones entre el actual equipo de Gobierno y Adif, defienden que la ciudad "no puede renunciar" al soterramiento "sin estudiar a fondo alternativas de calado" para eliminar "la barrera arquitectónica que suponen las vías de tren".

Igualmente, se muestran contrarios a la nueva ordenanza municipal de protección del medio urbano, a la que consideran un "instrumento de criminalización de actos necesarios para la consecución de derechos fundamentales" y apoyan la defensa de la recuperación de los servicios públicos y la desvinculación de la cultura de la búsqueda de rédito económico.

De la candidatura 'Con todas en Valladolid Podemos' también forma parte otra de las aspirante a la Secretaría General, Rosa María Martín, quien ha reconocido que su documento político-organizativo es "muy similar" al de Álvarez, con diferencias en el orden de las prioridades.

En ellas, Martín, activista en el ámbito de los Derechos Humanos, hace hincapié en que considera que es el momento de que Podemos se consolide "como la principal alternativa de gobierno real" y abogar por partir con el objetivo fundamental de "ganar las instituciones para ponerlas al servicio de la gente", para lo cual cree que necesitan un proyecto de ciudad "inclusivo, diferente, fresco e innovador".

En este sentido, Álvarez también ha recalcado, en declaraciones a Europa Press, que lo ideal para llevar a cabo los objetivos de su candidatura "debería ser quedar por delante del PSOE" para poder "marcar la agenda municipal".

Por su parte, Abdul Gadiri, como candidato a la Secretaría General en 'Vamos Valladolid, plantea la búsqueda de un espacio de discusión política en el que "el poder popular puede asumir los desafíos del presente y del municipio", y poder llevar a cabo lo que considera que "el Estado ausente" ha abandonado de manera intencionada.

Gadiri, que ha explicado que en su equipo figuran personas que, como él, forman parte de las bases de Podemos y han participado en los círculos desde su creación, ha incidido en la intención de "devolver el poder al pueblo, sus legítimos dueños", así como de recuperar la acción en las agrupaciones sociales y vecinales y también aportar a la "construcción colectiva".

El candidato ha aseverado que su candidatura piensa en "ganar" y en sacar adelante su proyecto. "No tenemos otra opción en la mente. Si no hubiera posibilidad, no nos presentaríamos", ha apuntado, al tiempo que ha apostillado que no les "asusta" la candidatura "de dos en uno", como ha definido a la lista de la que forman parte Álvarez y Martín, porque, ha recordado, "deciden los inscritos".

Abdul Gadiri ha recalcado que, desde que el Consejo Ciudadano de Podemos Valladolid dimitió en 2017, la gente de su candidatura ha pensado que la ciudad "no se podía quedar sin dirección política", al tiempo que ha insistido en que a "la gente" de Podemos no le han gustado "muchísimas cosas, no sólo" el problema entre el Consejo Ciudadano y los concejales del partido instrumental Sí Se Puede.

SÍ SE PUEDE NO ES "LO QUE SE NECESITABA"

De hecho, ha apostillado que los planteamientos de Sí Se Puede "no son lo que se necesitaba" y "tampoco han surtido efectos", por lo que considera que "ha habido desilusión" entre la militancia. Incluso ha añadido que, aunque respeta la decisión de los tres concejales de Valladolid de desvincularse de Podemos, "quizás deberían haberlo hecho hace tiempo" y dejar que otros hicieran ese trabajo.

Sobre esta problemática, mientras Rosa María Martín ha preferido no pronunciarse pues ha recordado que todavía está pendiente de la resolución del Comité de Garantías Nacional, Israel Álvarez, ha explicado que en su candidatura son personas "ajenas" a lo sucedido entre el Consejo Ciudadano y SíVA.

Eso sí, aunque ha reconocido que fue "una buena opción" apoyar al Gobierno del socialista Óscar Puente en 2015, cree que se podría "haber sido más críticos" y llevar a cabo un trabajo más intenso "con los órganos políticos". Así, ha apuntado que en su documento programático figuran "matizaciones" a la labor que han hecho en el Ayuntamiento los tres ediles de Sí Se Puede, los cuales ha apuntado que no se pudieron presentar el proceso de elección "por una cuestión de intendencia", ya que fueron sancionados por un año por la Comisión de Garantías regional.

Por otro lado, Israel Álvarez ha apuntado que están "pendientes" las conversaciones para una confluencia con VTLP para las Elecciones de 2019, lo que dependerá del nuevo Consejo Ciudadano que salga del proceso que concluye este lunes. "Es importante lo que suceda, y el objetivo tiene que ser ampliar el espacio de la izquierda para hacer frente a las políticas de derechos", ha apostillado.

A este respecto, Abdul Gadiri ha apostado por, cuando se conozca el resultado del proceso de Podemos Valladolid, "hablar" con VTLP pues ha reflexionado que "siempre es bueno en la vida saberse escuchar". No obstante, ha añadido que también se habla de confluencias en ámbito estatal y regional, por lo que no se pondrán "en contra del proyecto del partido".

Además de estos tres candidatos a la Secretaría y las dos listas al Consejo, hay una tercera candidatura, 'Colaborando Podemos Valladolid', formada por un equipo de siete personas; así como varios candidatos independientes.

Los inscritos en Podemos pueden votar hasta las 12.00 horas de este lunes en https://participa.podemos.info para elegir los próximos órganos de dirección municipal. Además, este fin de semana hay votaciones presenciales, en la sede autonómica, este sábado, de 18.00 a 20.00 horas; y el domingo de 12.00 a 14.00 horas. Los resultados se proclamarán el jueves, día 21 de junio.