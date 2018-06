El defensor de la audiencia de RTVE pide no emitir promociones de programas para mayores de edad en horario protegido

16/06/2018 - 12:14

El defensor de la audiencia de RTVE, Ángel Nodal, pide evitar la promoción de programas calificados para mayores de edad en las franjas de protección reforzada, después de que una espectadora protestara por una promoción de 'Víctimas del Misterio' sobre el asesino de la catana en La 1 de TVE.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo pone de manifiesto Ángel Nodal en el 'Informe sobre el cumplimiento del Código de Protección a la Infancia y la Juventud' correspondiente al primer trimestre de 2018, un periodo en el que se recibieron un total de 70 comunicaciones relacionadas con menores y con el canal infantil y juvenil Clan.

En el informe, recogido por Europa Press, se incluye la denuncia de Margarita en la que rechazaba que se estuviera emitiendo un anuncio de un documental sobre el asesino de la catana en el que sobre unas imágenes decían que "decidió acabar con la vida de sus padres y de su hermana".

"Lo ha visto mi nieta de 10 años. Me parece una falta de consideración y de respeto grave con los niños y con sus educadores. Me parece horrible que se enteren accidental e innecesariamente de casos tan terroríficos como este", lamentaba la espectadora sobre la promoción emitida a las 19.45 horas.

Por su parte, la Dirección de Imagen de respondió entonces que lamentaba "mucho" que la nieta de Margarita "pudiera verse afectada por las declaraciones del Policía Nacional" que se recogían en la promoción del programa Víctimas del Misterio', pero defendió que "TVE cumplió las normas del Código de autorregulación vigente, en lo que a la emisión de esta promoción se refiere".

Sin embargo, el defensor del espectador de RTVE no comparte esta explicación. "Si tenemos en cuenta que 'Víctimas del Misterio' es para más 16 años y en la franja de protección reforzada solo se pueden emitir programas clasificados para menores de 13 años, la promoción en cuestión vulnera el Código y no debió incluirse", sostiene Nodal.

QUEJAS POR UN DOCUMENTAL

Otras de las quejas analizadas en el informe es la de Esperanza. En torno a las 16.30 horas, estaba viendo un documental de La 2 sobre Túnez, con su hijo de 4 años, cuando salió una cabra y un hombre con un machete "así de grande". "Automáticamente corta el cuello a la cabra y sale a borbotones, evidentemente no me dio tiempo a retirar al niño de esa imagen y pienso que a esas horas no se debería transmitir este tipo de imágenes", explicaba la espectadora.

En este sentido, la Dirección de La 2 ha lamentado haber podido herir la sensibilidad de un niño pequeño, pero destaca que no se emitió "en horario infantil reforzado" y que suelen ofrecer documentales que recojan "todos los comportamientos sociales", en este caso, uno "tan arraigado en el mundo árabe y musulmán como es el sacrificio de un animal".

En este caso la valoración del Defensor indica que, aunque el documental comienza a las 16.30 horas, su emisión finaliza dentro de la franja de protección reforzada --17.00 a 20.00 horas--. "Por tanto, es necesario valorar con anterioridad los contenidos de los mismos para evitar, en la medida de lo posible, que se emitan este tipo de imágenes en esa franja", ha recalcado.

Por otro lado, Ángel Nodal recomienda en este informe la modificación o retirada de un capítulo de la serie de animación 'Marcus Level' (Clan), en el que el protagonista afirma que "la prueba que le ponen es para niñas, y añade que si no hay una misión de verdad". En este caso, el defensor de la audiencia cree "necesario" revisar los contenidos antes de su emisión y "descartar" aquellos que puedan perpetuar estereotipos.

Un episodio de 'Blaze y los Monster Machines' también ha sido criticado por un espectador que se quejó de que se enseñaba "a los niños cómo colisionar contra cosas de la mejor manera posible para romperlas" y porque no se indicaba "la edad idónea" para el visionado. Al respecto, Nodal indica que "se debe mantener, de acuerdo con el código de autorregulación", la señalización de la calificación del programa "durante la emisión del espacio".

GALA DE REYES

José, otro espectador, ha protestado por una de las actuaciones musicales de la gala 'En Reyes, ilusiónate'. "La mayor vergüenza de TVE. Programa familiar dice TVE en Internet, donde con niños de cortísima edad entre el público y los Lunnis bailando y niños en casa, escuchan a Romeo Santos y su tema 'Imitadora', hablando explícitamente de sexo", explicaba.

El defensor de la audiencia de RTVE ha señalado que, aunque la gala empezó después de las diez de la noche, "la invitación explícita a que vieran el programa los menores, destacando la presencia en el mismo de Los Lunnis, requiere que se cuide el contenido de las canciones que se van a interpretar durante la misma.

"Es razonable, pues, que algunos padres se sintieran defraudados por esta actuación. Ruego por tanto que se tenga en cuenta esta queja para sucesivas ocasiones y se sea consciente de que se invita a presenciar el programa a los más pequeños de la casa", concluye el defensor de la audiencia de RTVE.