Mariola Guevara: "Asumo un contrato social con los vecinos para continuar con el proyecto iniciado en 2015"

16/06/2018 - 13:46

La nueva alcaldesa de Alhama de Murcia, Mariola Guevara, ha señalado esta mañana, durante su toma de posesión del cargo, que asume "asumo un contrato social con el conjunto de los vecinos y vecinas y un mandato democrático, nacido de este Pleno, para continuar con el proyecto de municipio que venimos desarrollando desde nuestra llegada en 2015 al gobierno local. Hemos marcado un nuevo tiempo político en nuestro pueblo, al que voy a dedicar toda mi capacidad de diálogo, mi trabajo y todo mi compromiso personal, con el firme deseo de seguir mejorando la vida del conjunto de los alhameños y alhameñas".

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Antes, Guevara ha tenido palabras de agradecimiento para su antecesor y ahora delegado del Gobierno, Diego Conesa, "porque si estoy aquí es por ti. Nuestra vocación de servicio público a este pueblo la hemos desempeñado siempre juntos, has sido el mejor maestro que he podido tener y mi compañero de viaje político, hemos tomado muchas decisiones, siempre me has escuchado y has apoyado mi forma de gestionar las concejalías en las que tengo responsabilidad".

También ha reconocido la labor de los alcaldes que le han precedido "por sentar las bases de la política municipal, de un pueblo que se ha convertido en un referente a nivel regional y nacional; así como recordar a todos los concejales y concejalas que, en democracia, han contribuido activamente a su desarrollo".

"Reivindico desde aquí la buena política, la política de hombres y mujeres que aparcan sus trayectorias profesionales, que les restan tiempo a sus familias, a sus vidas, para dedicarlo a hacer cosas por el bien común, por el colectivo, por sus vecinos y vecinas, por Alhama.Quiero reconocer a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español y muy especialmente a mis compañeros del equipo de gobierno por confiar en mí para liderar, a partir de hoy, el último año de esta legislatura", ha añadido.

La nueva alcaldesa ha hecho suyas las palabras de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para trasladar al Pleno su confianza en la capacidad del liderazgo femenino: "cuando una sola mujer entra en política cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran en política, cambia la Política".

Guevara ha subrayado que su mandato "estará orientado a buscar soluciones, no lo entiendo de otra forma, es lo que venimos haciendo y el legado que deja mi antecesor. Quiero reforzar la confianza de las personas en la política, desde el trabajo, la ejemplaridad, la ética y la transparencia. Nuestro deseo y empeño, y hablo en nombre de todo mi equipo, es que recuperen la confianza en la política y en los políticos que les representan. El crecimiento económico y el progreso social necesitan un entorno estable, confianza en las instituciones y la participación activa de todos los agentes del municipio".

A los empleados municipales les ha pedido "su colaboración e implicación, no me cabe duda de que la tendré. Mi modelo a seguir en las relaciones con el resto de grupos políticos consiste en que todas las partes ganen y la búsqueda del consenso, para que así todos nos sintamos partícipes de haber contribuido al progreso de Alhama. De la oposición espero lealtad institucional, que hagan su labor de forma constructiva y que nos permitan desarrollar nuestra acción de gobierno enriqueciéndola con sus propuestas".

"Soy muy consciente de las dificultades a las que se enfrentan muchas familias para salir adelante. Y hoy les digo que pueden contar con su Alcaldesa para lo que necesiten. Me refiero a las personas dependientes, a los jóvenes sin oportunidades laborales, a las familias en riesgo de exclusión social, a las que han perdido o pueden perder su casa, a las víctimas de la violencia de género, a todas debemos darles una solución", ha aseverado.

Antes de terminar su discurso, Guevara ha apuntado "soy una fiel defensora de la educación pública y estoy segura de que la cohesión social debe basar sus cimientos en la Educación. Estos tres años hemos invertido, como nunca, en infraestructuras educativas, novedosos servicios y programas escolares, financiación de proyectos y un largo etcétera y lo más importante, hemos dado voz a profesores, alumnos, y Asociaciones de Madres y Padres".

"La Comunidad Educativa de Alhama debe sentir al Ayuntamiento como un aliado para mejorar la calidad de la enseñanza, la convivencia en los centros y para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus objetivos personales", ha concluido.