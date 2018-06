El PP urge a que se cumpla con el "cese" de la directora de Sierra Nevada "aprobado en el Parlamento"

La parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo ha exigido este sábado que se cumpla con el "cese inmediato" de la directora de la estación granadina de esquí de Sierra Nevada, la socialista María José López, tal y como "se aprobó en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2017".

Carazo ha propuesto además en un comunicado que se abra una nueva etapa en la empresa pública Cetursa, que gestiona la citada estación de esquí, con un nuevo modelo de gestión.

"A ver si el Gobierno de Susana Díaz da cumplimiento a los acuerdos que se adoptan en el Parlamento, que parece mentira que haya que pedirlo en una iniciativa", ha recriminado la representante del PP.

Según ha explicado la dirigente popular, lo que se pide es una gestión "transparente, eficiente y adecuada a la norma y legalidad vigente en Cetursa". "Es que hay que exigir que Cetursa cumpla la norma y la legalidad vigente y lo lamentable es que se haya tenido que hacer en sede parlamentaria y a través de una proposición no de Ley, pero es que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto de manifiesto que no se cumple con la normativa y no se cumple con la legalidad vigente en la gestión de la empresa", ha incidido Marifrán Carazo.

La diputada autonómica ha asegurado que el Partido Popular "quiere hablar de futuro en Sierra Nevada". "Un futuro que pasa por el diseño de un Plan Director de la Estación de Esquí, contando con los agentes implicados, que promueva la creación de empleo de calidad y que aborde, entre otras cuestiones, la mejor gestión del personal, la puesta en marcha de un plan de infraestructuras que incluya un estudio de viabilidad para estudiar la capacidad de aumentar el dominio esquiable, un ambicioso plan de comunicación y accesibilidad en las pistas y el entorno, y más promoción del recinto invernal y de nieve primavera en los mercados internacionales", ha relatado Carazo.

"Un nuevo tiempo que tiene oportunidad el Gobierno andaluz de comenzar con el siguiente consejo de administración, cambiando la dirección de la empresa Cetursa, exigiendo responsabilidades, aprobando este nuevo plan y poniendo en marcha mecanismos que garanticen la transparencia y la mejor gestión de nuestra estación de esquí, obteniendo beneficios de manera transparente y garantizando la viabilidad de nuestra estación de esquí para seguir generando empleo y economía en la provincia de Granada", ha proseguido.

La parlamentaria andaluza ha defendido que la "transparencia" en la empresa Cetursa es una petición del Partido Popular que viene de largo, en concreto, la última, de diciembre de 2017, cuando se pidió al Parlamento de Andalucía cuatro puntos de acuerdo, el más importante, una investigación amplia, de contratación, económica, laboral, de la gestión de Sierra Nevada. "Pedíamos, además, que se restaurase la normalidad, que se devolviesen los sobresueldos cobrados indebidamente y responsabilidades políticas que pasan por el cese de la actual directora", ha abundado.

Según el PP, la Cámara de Cuentas de Andalucía puso de manifiesto irregularidades, "cantidades cobradas indebidamente por parte de la dirección política de Cetursa", nombrada por el gobierno de Susana Díaz, y aquí "no pasa absolutamente nada". "Hay que venir seis meses después a recuperar el debate en el Parlamento de Andalucía, algo que sonroja, que seis meses después Susana Díaz no haya movido ficha en Cetursa y se actúe como si nada hubiera pasado", ha recriminado Carazo.

Ha recordado que ya en mayo de 2016, el PP denunció que la gestión de Cetursa "no era transparente, era deficitaria, que era mejorable, que necesitábamos impulsar un plan para que fuera más eficiente y conforme a la norma, porque los sindicatos y trabajadores coincidían en que la gestión socialista en la empresa no era la que merece nuestra estación de esquí".

La respuesta entonces del consejero de Turismo, según ha agregado, fue que "podía garantizar que la gestión de Sierra Nevada se llevaba con total transparencia y total legalidad, al hablar de las cuentas del año 2015, las mismas en las que la Cámara de Cuentas encontró posteriormente irregularidades".

"Los controles que el consejero de Turismo defendía, como máximo responsable, han fallado, al igual que ha fallado la gestión de Sierra Nevada, perjudicando no solo a la Junta de Andalucía, no solo a los granadinos, sino al conjunto de los andaluces, porque no se puede permitir que se incumpla la norma, jugando con el sueldo de los trabajadores, reduciendo plantilla y aumentándosela con triquiñuelas a los cargos directivos de la empresa".

"Eso no se puede permitir y se está permitiendo, cuando no se piden explicaciones políticas a la directora de Cetursa, incumpliendo el acuerdo de pleno por el que se aprobó el cese de María José López a propuesta del grupo parlamentario popular", ha reclamado la parlamentaria andaluza del PP.

Por último, Marifrán Carazo ha afirmado que Ciudadanos y PSOE "no pueden ponerse de perfil", como ya hicieron en su día cuando se hizo público el informe de la Cámara de Cuentas advirtiendo de las irregularidades en la gestión de Cetursa por parte del PSOE. "No podemos tapar ni proteger actitudes, comportamientos y un modelo de gestión que ni es transparente ni cumple la norma", ha concluido.