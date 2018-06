El Festival Sónar se rinde a la electricidad punk de LCD Soundsystem

16/06/2018 - 23:19

El evento musical despide la edición de 25 aniversario con récord de asistentes

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Festival Sónar de Barcelona despide este sábado la edición de su 25 aniversario en una noche con LCD Soundsystem, quienes han arrasado con un torrente de electricidad punk armados de una poderosa instrumentación y convirtiendo el festival en una alocada fiesta.

Los americanos han salido al escenario reclamados por un afamado público que esperaba agolpado a los pies del escenario, y no han defraudado, sonando de entrada a teclado en vena y con una energía que prometía una noche de curvas, y efectivamente las ha habido: 'You Wanted a Hit' ha dado paso a 'Tribulations' torciendo después hacia temas como 'Yeah' y la emotiva 'Someone Great'.

En un concierto intenso y desenfrenado, James Murphy y los suyos han interpretado temas de su nuevo álbum 'American Dream', pero también éxitos de su consolidada trayectoria, regalando en conjunto un mosaico a base de 'Oh Baby', 'I Can Change', 'Get Innocuous!', 'Call The Police', 'Movement', 'Tonite', 'Home', 'I Want Your Love', 'Yr City's a Sucker' y 'American Dream', entre otros.

En su derroche este sábado en Barcelona el grupo ha conseguido satisfacer y llenar completamente la pista; y además de una impoluta interpretación, el concierto ha contado con una realización de infarto a las pantallas, donde los riffs de guitarra, los acordes en el teclado y las baquetas de la batería han cobrado su justo protagonismo como silenciosas artífices del milagro musical.

La banda liderada por Murphy ha regresado tras anunciar su retirada en 2011 y sorprender con su vuelta a los escenarios en 2016, regreso que se reconfirmó con fuerza con el lanzamiento de su cuarto disco desgranado en el Sónar con una maestría y una fuerza bruta que ha arrancado al público del suelo.

Antes de triunfar en este Sónar, Murphy y su grupo ya habían visitado el festival por primera vez en 2003, un año después de haberse formado; volvieron en 2005 con su primer disco de corte punk-funk; en 2009 ofrecieron un dj set en formato dúo -Murphy y el batería de la banda Pat Mahoney--, y en 2010 tocaron de nuevo con el equipo titular al completo.

TRÍO DE ASES

Durante la madrugada se dará un trío de ases siendo primero el turno del líder de Radiohead Thom Yorke; del proyecto de infrarrojos 'Close' de Richie Hawtin, y del productor y dj francés Laurent Garnier, encargado de dar el portazo final a esta edición de 25 años, que la organización ha orientado en una mirada hacia el futuro sin olvidar sus éxitos y amigos del pasado.

Este domingo, el festival cerrará definitivamente con el nuevo espectáculo de Alva Noto y Ryuchi Sakamoto en el espectáculo de piano, electrónica y visuales 'Two' con su nueva música e improvisación en directo en el Teatre Grec, que dirá adiós al Sónar Barcelona hasta julio de 2019.