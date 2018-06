Víctor viñuales, cofundador y director de ecodes: "la economía y la ecología se tienen que reconciliar"

17/06/2018

Víctor Viñuales, director de Ecología y Desarrollo (Ecodes), considera que "hay un sin número de indicadores que nos dicen alto y claro que tenemos que acabar con la adicción a los combustibles fósiles y hacer la transición hacia una economía baja en carbono, más inclusiva, más responsable".

En una entrevista en la plataforma 'Soziable.es' explicó por qué es necesaria una transición hacia un mundo con bajas emisiones en carbono y expuso sus impresiones sobre el cambio de Gobierno en España y lo que cabe esperar del nuevo Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera.

El director de Ecodes defendió la recuperación de un ministerio específico para energía y medio ambiente y enfatizó que, "el mismo nombre del ministerio indica el foco y el mensaje central: tenemos que hacer una transición desde donde hoy estamos, que es un sitio del que tenemos que huir porque tenemos que avanzar, hasta llegar a esa economía baja en carbono con la que hagamos al fin las paces con el planeta".

En relación a los avances que suponen tanto la estrategia de los ODS como el Acuerdo de París, Viñuales matizó que no se pueden lograr si no se consigue la implicación de todos los actores y no se utilizan todas las palancas para generar la idea de corresponsabilidad.

"Tenemos que resistir a esa ola que está viviendo el planeta de tribalización, que encarnaría muy claramente Trump y sus amigos. Frente a esa ola que antepone 'mi tribu, mi bandera, mi religión, mi piel...', tenemos que decir: 'No, fraternidad'. Estamos en el mismo barco, el único que tenemos, y entre todos debemos resolver este problema con corresponsabilidad y con cooperación", destacó.

En lo respectivo a la Agenda 2030 y su puesta en marcha a largo plazo, Viñuales mostró su escepticismo debido a que los partidos políticos y los gobiernos están presos del cortoplacismo electoral y calificó de problemático el hecho de que "muchos de los cambios que hay que acometer son cambios a largo plazo".

Viñuales atribuyó gran parte de los problemas de sostenibilidad a la poca conciencia sobre el cambio climático de las compañías y los ciudadanos. Aunque se mostró esperanzado ante el hecho de que hay cada vez más empresarios y trabajadores que son conscientes de que tienen que ayudar a resolver este "enorme desafío de construir un planeta más sostenible en el que vivamos razonablemente bien los seres humanos".

Finalmente, el director de Ecodes puso en valor la importancia de alianzas como los ODS y puntualizó que estamos en una situación en la que "si no nos unimos nos hundimos". "Tenemos que abandonar la soberbia, que es un pecado grave, de pensar que solo mi sector puede resolver esto, asumir humildemente que solos no podemos y buscar la colaboración, la complementariedad y la cooperación para buenos fines. Hay que rehacer un clima que previamente hemos deshecho y debemos afrontarlo con cooperación", concluyó Víctor Viñuales.

