La UCI del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, reconocida por el Ministerio de Sanidad por reducir infecciones

17/06/2018 - 12:32

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres ha sido reconocido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por varios proyectos desarrollados para la reducción de infecciones asociadas y gérmenes multirresistentes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

CÁCERES, 17 (EUROPA PRESS)

Se trata de un "triple reconocimiento" que ha recibido la UCI del hospital esta semana por alcanzar los objetivo previstos en esta materia por las sociedades científicas y el propio ministerio, ha subrayado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las representantes del centro sanitario cacereño, María Montans Araujo y María Ángeles Márquez, han recibido de responsables del ministerio y las sociedades científicas tres diplomas por el cumplimiento de los objetivos marcados en varios proyectos.

En concreto, se trata de los proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero, para la reducción de las tasas de bacteriemia, de neumonías relacionadas con ventilación mecánica y de nuevos pacientes con BMR, respectivamente.

Para el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Pedro de Alcántara, Basilio Sánchez, "estos reconocimientos valoran la labor realizada desde hace nueve años por todo el equipo de cuidados intensivos, que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad del paciente".

En el acto de entrega, durante el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias realizado en Granada, intervinieron la directora general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, Elena Andradas; la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, María Cruz Martín, y la representante de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva, María Raurell.