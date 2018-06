El 'broker' y triatleta Josef Ajram firma en Málaga su último libro sobre la superación personal

17/06/2018 - 15:32

El 'broker' y 'ironman' Josef Ajram estará esta semana en Málaga para firmar su último libro sobre la superación personal, la segunda parte del otro que ya publicó con éxito. Será en la librería Agapea del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) el próximo miércoles, 20 de junio, a las 19.00 horas.

Desde la librería han informado a Europa Press que será una "gran oportunidad" para charlar "de tú a tú" con uno de los profesionales del coaching deportivo y financiero más reconocidos.

'El pequeño libro de la superación personal 2' viene precedido por el gran éxito del primero. Se trata de una recopilación de frases, citas y máximas de otras personas y de su propia cosecha, en las que el atleta de pruebas extremas, 'trader' y empresario ha encontrado "fuerza y motivación" para lograr sus retos y objetivos.

Ajram nació en Barcelona el 5 de abril de 1978, de padre sirio y madre española, le gusta desde pequeño la Bolsa, los deportes y los viajes. En la Bolsa es 'day trader', "vértigo y adrenalina" y en el deporte participó en las pruebas más exigentes.

"Son dos mundos aparentemente opuestos en los que vive sensaciones extremas que reclaman constancia, dinamismo y cálculo para medir posibilidades y capacidades", han sostenido.

Josef Ajram piensa que todo el mundo "debería tener objetivos constantemente": "Hay que agotar todos los recursos para hacer realidad los sueños antes de decir que no podemos lograrlo. El conformismo es una trampa en la que no hay que caer". Su filosofía no es ganar sino sentir que se ha dado el cien por cien de sus posibilidades.