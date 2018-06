El PSOE de Melilla responde a Dolors Montserrat que el Gobierno de Sánchez sí concluirá las obras del nuevo hospital

17/06/2018 - 16:38

La secretaria general del PSOE local de Melilla, Gloria Rojas, ha salido al paso de las declaraciones de la ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que esta semana ha visitado la ciudad autónoma y ha pedido celeridad a la hora de reanudar las obras del nuevo hospital al Gobierno que preside Pedro Sánchez, asegurando que "el primer interesado en que el nuevo Hospital esté en funcionamiento es el PSOE".

MELILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Gloria Rojas ha manifestado que "es nuestro deseo que el nuevo Hospital esté operativo y funcionando cuanto antes, no sólo porque va a suponer un salto cualitativo en la mejora de la sanidad, sino porque, además, una infraestructura como esa va a suponer mucha creación de empleo directo e indirecto".

La 'número uno' de los socialistas melillenses ha subrayado que, al igual que pasó con otras obras, las del Hospital Universitario "iban a muy buen ritmo, y la entrada de Rajoy en el Gobierno supuso su paralización".

"EL PP PARÓ LAS OBRAS"

Rojas ha manifestado que el anterior delegado del Gobierno, Abdelmaik El Barkani, "reconoció que se habían parado por una decisión política, y durante los siete años de Gobierno de Rajoy no se han reanudado las obras".

A juicio de la secretaria general del PSOE melillense, "no ha habido voluntad de reanudar las obras por parte del Gobierno del PP, por ello, a pesar de que han presupuestado año tras año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dinero con ese fin, no se ha hecho nada".

"Cada gobierno tiene sus prioridades, y para el del PP la sanidad no era una prioridad. No lo comparto, pero lo respeto", ha apuntado Rojas, que ha reconocido no entender las críticas de Dolores Montserrat, "cuando para los socialistas la sanidad sí es una prioridad".

"Llama la atención que la ex ministra hable de reanudar las obras cuando su Gobierno las paró y, además, el PP se ha dedicado durante años ha presupuestar el reinicio de las obras y año tras año lo ha incumplido", ha concluido.