Marea Atlántica celebra el tercer aniversario de su gobierno acompañados por Jorge Suárez y la diputada Yolanda Díaz

17/06/2018 - 17:48

Marea Atlántica ha celebrado este domingo el tercer aniversario de su llegada a María Pita con un acto que tuvo lugar en el barrio de A Gaiteira, donde el regidor, Xulio Ferreiro, llamó afrontar con optimismo el año que falta para la cita con las urnas en la que el proyecto rupturista busca consolidarse al frente del gobierno herculino.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

Si el sábado fue el turno de Compostela Aberta, este domingo fue el día en el que Marea Atlántica se reunió para coger fuerzas de cara a las elecciones del próximo año. Allí estuvieron el regidor ferrolano, Jorge Suárez, y la diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz que acompañaron a la marea herculina en su 'cumpleaños' de gobierno.

A diferencia del organizado por CA, en el que prácticamente todos los referentes del espacio rupturista a nivel gallego arroparon a Martiño Noriega; este domingo no estuvo en A Coruña el portavoz de En Marea, Luís Villares, quien disculpó su ausencia el pasado sábado porque tenía la intención de pasar la jornada en su lugar natal, Lugo.

Tras las intervenciones del portavoz de Marea Atlántica, Xan Xove, y la concejala María García; Xulio Ferreiro se dirigió a los asistentes para apelar a "cumplir con las expectativas" de la gente que en 2015 depositó su confianza en el recién nacido proyecto.

"No siempre acertamos. No siempre lo conseguimos. Pero tenemos muchos motivos para estar orgullosos: la renta social, el fin de las corridas de toros, el feminismo, el cuidado ambiental... el hecho de estar al lado de la Avenida de Oza y no en General Sanjurjo", declaró el regidor en referencia al cambio en la denominación de la citada calle.

En esta línea, llamó a continuar la senda abierta en 2015, en el que "en muchas ciudades del Estado" se dijo "no a la corrupción y al autoritarismo". "El camino que iniciamos entonces fue el que hizo posible desalojar de la Moncloa al partido más corrupto de Europa", incidió Ferreiro.