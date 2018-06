MSF exige a Europa "priorizar la vida de los seres humanos" tras impedir Italia la entrada del Aquarius

17/06/2018 - 18:52

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha exigido a los gobiernos europeos "priorizar la vida de los seres humanos" y poner a las personas "en el centro" de sus decisiones políticas, tras haber impedido Italia la llegada de las 630 personas que iban a bordo del Aquarius y que, finalmente, han desembarcado este domingo al Puerto de València repartidos en dos embarcaciones de la Armada italiana y el propio Aquarius, una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio instrucciones para su acogida, y las autoridades valencianas ofrecieran la ciudad como puerto seguro.

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la organización en rueda de prensa, en la que ha comparecido el presidente de MSF España, David Noguera, acompañado por el Médico de esta organización que ha navegado a bordo del Aquarius, David Beversluis. Durante la comparecencia, han exigido soluciones al problema en el Mediterráneo.

Noguera ha remarcado que las políticas "no pueden pasar por encima de las personas", por lo que ha hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para cambiar sus políticas para que las personas "tengan acceso a petición de asilo desde sus países de origen y no tengan que pasar por el sufrimiento de embarcarse al mar" y, por otro lado, para que las operaciones de rescate haya más medios para que la gente "no se lance al mar".

Ha admitido que "hoy es un día de sensaciones contradictorias: por un lado, alegres y concretos por haber rescatado a 629 personas y agradecidos por la respuesta del Gobierno español y también al valenciano y a la sociedad española que ha da do muestras de apoyo". "València es hoy noticia mundial por un acto profundamente humano", ha remarcado.

No obstante, ha considerado que también es una jornada de "preocupación" por la situación de bloqueo que "vulnera derechos fundamentales y condiciona las operativas de rescate en el Mediterráneo". "Para nosotros, salvar vidas no es un crimen y no vamos a mirar otro lado en el mediterráneo y nuestro compromiso es el volver a la zona rescate", ha remarcado Noguera.

A su juicio, ahora se abrirá un proceso de reflexión para valorar la situación de bloqueo que han vivido por parte del gobierno italiano porque "ello condiciona los operativos de rescate". "Vamos a hablar con todos los actores para ver si este bloqueo es puntual o se perpetua en el tiempo, pero el Aquarius será un punto de inflexión", ha considerado.

Por su parte, Beversluis ha admitido que esta ha sido una de las experiencias más "difíciles" que ha vivido, pero ha subrayado que como médico siente la "responsabilidad" de cuidar a sus pacientes y de ser la voz de "aquellos que no pueden hablar". "Estas personas son humanos", ha remarcado para pedir a los políticos que pongan a las personas "en el centro" porque, de esta manera, cualquier decisión que tomen "estará bien".