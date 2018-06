País vasco. ugt euskadi: "no entendemos las relaciones laborales si no son colectivas"

18/06/2018 - 13:18

El secretario General de UGT Euskadi, Raúl Arza, afirmó este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que las relaciones laborales deben ser planteadas desde una perspectiva "colectiva" y que ampare a todos los trabajadores, también a los de las empresas pequeñas que "no tienen siquiera representación sindical".

Durante su intervención en este desayuno informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Arza alertó de la intención de convertir al contrato en un "convenio individual". También se preguntó, si esto es así, cual será el papel en el futuro de las organizaciones patronales.

"Cuando se firman acuerdos, al margen de los sindicatos, como el del Gobierno Vasco y Confebask, se está avanzando en un modelo lobista que es nefasto para los trabajadores", manifestó.

En este sentido, matizó que "solo refleja una sola visión particular, la empresarial" y, por tanto, "parcial" del mundo de las relaciones laborales y de las empresas.

Insistió en que este enfoque lo convierte en "inservible" para UGT Euskadi y reiteró que las relaciones laborales "o son colectivas o no son". Por este motivo, el sindicalista vasco opinó que "habría que huir de todos los conceptos y los planteamientos que pretenden individualizarlas". "O son supraempresariales o no lo son, si carecen de estas dos dimensiones, si no están en el corazón de las mismas, no tiene sentido hablar de un modelo de relaciones laborales" añadió.

Para el secretario general de UGT Euskadi, es preciso "reconstruir un marco único de relaciones laborales en la empresa" y culpa a las reformas, al deterioro de la regulación laboral y a las prácticas empresariales de "fragmentar" las relaciones laborales y salariales de los trabajadores que realizan los mismo o similares trabajos teniendo diferentes salarios.

Según Arza, la unidad del mercado laboral en la empresa es un elemento "crucial", aunque matizó que no significa que pueda haber diferencias, pero si es preciso que haya un marco común de relaciones laborales en la empresa "que termine con las diferencias y la segmentación, entre hombre y mujer, entre temporales y fijos, entre jóvenes y mayores y entre trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial".

El objetivo en opinión del líder sindical vasco no puede ser simplemente crear un marco más favorable para el funcionamiento de las empresas, sin que además "este buen funcionamiento se desarrolle de manera compatible con un empleo estable, seguro y de calidad".

