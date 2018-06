Puy (PPdeG) ve a Feijóo con "capacidad demostrada" para liderar el PP, pero desconoce qué hará: "Solo sé que no sé nada"

18/06/2018 - 13:36

El portavoz del Grupo afirma que "no hay impedimento" para compatibilizar la Xunta y el partido y señala que hay el "antecedente" de Asturias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha considerado que su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "tiene capacidad demostrada" para liderar el partido a nivel nacional, pero ha insistido, en respuesta a varias preguntas, qué desconoce los plazos y el sentido de la decisión del dirigente autonómico, lo cual ha resumido recurriendo a la filosofía: "Solo sé que no sé nada".

En la habitual rueda de prensa de los lunes, previa a la sesión plenaria, en la que el propio Feijóo se ha comprometido con la oposición a estar para responder a las preguntas de la sesión de control del miércoles; el portavoz parlamentario ha insistido en que "lo único que esperan es el anuncio que él mismo tiene previsto" hacer.

Feijóo aseguró en las últimos días que convocaría un acto exclusivamente del PP para dar su "opinión" sobre el XIX Congreso Extraordinario en el que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy, que ha renunciado a la primera línea política e incluso ha dejado ya el escaño en la Cámara Baja.

El presidente autonómico no ha mantenido agenda en los últimos tres días e, inclusive este lunes no cuenta con ningún acto institucional previsto. En una de sus últimas declaraciones hechas el pasado jueves, tras el Consello de su gobierno, dijo que su cargo al frente de la Xunta era lo que "más pesaba" en su decisión en la que mediata sobre si dar o no el salto a la política nacional.

Así las cosas, y mientras se van conociendo nombres de precandidatos, como el de Pablo Casado, José Manuel García-Margallo o José Luis Bayo; Pedro Puy ha avalado la trayectoria de Feijóo si, finalmente, decide presentarse. "Hay muchas personas que entendemos, entre las que yo me incluyo, que tiene un perfil y una capacidad demostrada para asumir ese reto", ha subrayado el portavoz parlamentario, quien ha insistido, no obstante, en que una decisión de "esa trascendencia" personal, política y para el conjunto de España tiene que ser "él".

Puy Fraga, que ha dicho que en las últimas horas "no" habló con el mandatario autonómico, ha afirmado que "no" tiene "criterio" sobre el hecho de que puedan multiplicarse las candidaturas después de que se conozcan ya varios nombres. "Si se llega a un acuerdo o si hay cierta competitividad, cualquiera de las decisiones será positiva", ha considerado.

Además, el portavoz parlamentario popular ha indicado que "todas las personas que se presentan son válidas", aunque ha matizado que al expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia no lo conoce, pero entiende que también cumple con ese requisito. "Tienen experiencia y están en su derecho de concurrir al proceso electoral. Cuando tengamos enfrente las candidaturas, elegiré dentro de las que se hayan presentado. Hasta ese momento, tomo nota"; ha indicado, preguntado sobre si tiene decididos sus apoyos.

Pedro Puy, sin embargo, no ha sabido aclarar si Feijóo va a agotar los plazos, como es característica de él, y por ello recurrió a la filosofía para zanjar todas las posibles preguntas que auguraba que faltaban: "Solo sé que no sé nada".

COMPATIBILIZAR

Preguntado sobre si, en el caso de que concurra a liderar el PP nacional, podría compatibilizar la Presidencia de la Xunta con el cargo orgánico; Pedro Puy ha remitido al momento en que se despeje la duda del futuro del presidente para "plantear la cuestión".

Eso sí, ha matizado que "formalmente no hay impedimento" y ha agregado que hay "antecedentes", lo que "demuestra que es posible". Concretamente, se refirió al presidente de Asturias, Javier Fernández, que presidió la gestora del PSOE "sin que se sepa que nadie lo cuestionase del socialismo gallego como algo impropio".

Por ello, ha indicado que "no" le "parece prudente" aventurar una decisión al respecto y únicamente insistió en que se trata de una hipótesis "posible" porque hay "antecedentes". "Pero será evaluable", ha apostillado Puy, quien ha asegurado que "nadie en el PP" le ha manifestado "ningún malestar" por el silencio del presidente de la Xunta sobre si dará el paso.

"Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Sí tengo noticias de la prensa, pero del PP, ninguna", ha solventado Pedro Puy, quien, preguntado por las palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la Cadena Ser (en las que decía que le "vaya bonito" a Feijóo si se va a Madrid y que no era un "presidente querido), ha replicado que es "un juicio injusto" y que el presidente de la Xunta "ha hecho muchas cosas por Vigo": infraestructuras sanitarias, intermodal, depuradora, automoción...".