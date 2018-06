Turismo.- Sindicatos convocarán huelga en los hoteles este martes si Aehcos no firma el preacuerdo alcanzado

18/06/2018 - 13:47

Los sindicatos CCOO y UGT convocarán una huelga en los hoteles de la provincia de Málaga este martes si la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) no firma el preacuerdo alcanzado en la noche del jueves y refrendado por la mayoría de delegados de CCOO y UGT en asamblea y por unanimidad de la patronal hotelera el pasado viernes.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado la secretaria general de Servicios de CCOO en Málaga, Lola Villalba, y el responsable de Hostelería y Turismo de UGT Andalucía, Sergio de Oses, quienes han lamentado que tras el preacuerdo Aehcos "se echó para atrás y quiso cambiar una palabra que modificaba todo el sentido" del acuerdo inicial, en concreto en el aspecto de la externalización de servicios.

Este lunes está reunida la asamblea de Aehcos y por la tarde habrá una nueva reunión de las partes, incluida la patronal de hostelería de Málaga, Mahos, que "sí ha estado a la altura y respetado el preacuerdo", por lo que con ellos sí se prevé la firma.

En caso de que Aehcos no se sume a dicha firma, tanto Villalba como De Oses han indicado que este mismo martes convocarán la huelga en los hoteles de la provincia malagueña para los meses de julio, agosto y septiembre y concretarán los días exactos de la misma.

El representante de UGT ha lamentado que los representantes de Aehcos "no respetaran" el texto del preacuerdo en concreto sobre el aspecto de la externalización: "Se les llena la boca al decir que no quieren precariedad en el sector, que la gran mayoría no externaliza, que hay que luchar contra la competencia desleal... y ahora resulta que después del preacuerdo del jueves y de aprobarlo en asamblea nos traen un texto modificado que no sirve para nada".

"Si en la tarde de este lunes traen un texto en el que varía sólo una coma, hasta aquí ha llegado la paciencia por nuestra parte", ha expuesto el secretario general de Hostelería y Turismo de UGT.

Villalba ha añadido que la propia patronal hotelera "no debería permitir a los empresarios del sector que no cumplen", incidiendo en que es "competencia desleal" para los que sí lo hacen. "El acuerdo estaba hecho pero la tarde del viernes nos encontramos con que la patronal se retrotraía y no se llegó a firmar el preacuerdo", ha lamentado.

Sindicatos y patronales de hostelería y hotelería había acordado inicialmente un convenio colectivo a cinco años --frente a los cuatro previstos--, con una subida salarial del 13 por ciento (tres por ciento los tres primeros años, dos por ciento los dos restantes y una revisión del IPC con un tope del 2,5 por ciento en estos).

Además, se había pactado que a cuatro categorías que ya estaban en el artículo 3 del actual convenio (camareras de piso, recepción, restauración y bares y cocina) se les aplicara el nuevo convenio de hostelería en el que se señala que en caso de que las subcontratas no cumplan con esto el hotel sería el responsable subsidiario.

Esos cinco años garantizaban, según el propio presidente de Aehcos, Luis Callejón Suñe, la "paz social" durante un lustro, mostrándose "feliz" de haber logrado un preacuerdo, aprobado por unanimidad por sus asociados, y que la huelga no tuviera lugar. Horas después la entente se rompió y la sombra de la huelga sigue estando presente.