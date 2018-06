Los bomberos del Aljarafe prevén un "acto reivindicativo" en la feria de San Juan por el déficit de efectivos

18/06/2018 - 13:51

La plantilla del servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe prevé celebrar el jueves por la noche un "acto reivindicativo" en la feria de San Juan de Aznalfarache, en demanda de soluciones tangibles al conocido déficit de personal que sufre desde hace años este servicio comarcal.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe, Francisco Algaba, ha manifestado a Europa Press que dicho acto de protesta, consistente en una concentración "con pancartas" en la feria de San Juan, responde a las conversiones de la plantilla de este servicio comarcal con asociaciones vecinales de Mairena del Aljarafe y San Juan, en el marco del prolongado conflicto que sacude a este servicio a cuenta de sus carencias en materia de efectivos.

La movilización, según ha insistido, parte así de las propias propuestas vecinales, al objeto de visibilizar la situación que padece el servicio de bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe.

EL CONFLICTO DE LOS BOMBEROS DEL ALJARAFE

Todo se encuadra en el acuerdo alcanzado en febrero de 2017 entre la Mancomunidad del Aljarafe y la plantilla de su servicio de bomberos, para crear 19 plazas a lo largo de tres años y que el número de efectivos creciese de 47 a 66.

Con aquel acuerdo, recordémoslo, acababa la huelga de celo protagonizada desde hacía meses por la plantilla, en demanda de una ampliación de efectivos acorde al crecimiento de la población de la comarca y por ende de su carga de trabajo.

Mediante el citado acuerdo, en cualquier caso, la plantilla pasaría a estar integrada por 66 efectivos, toda vez que en 2007 el planteamiento era ya llegar a 65 bomberos dada la población asentada entonces en el Aljarafe.

Para crear las nuevas plazas, fue acordado un desembolso de unos 900.000 euros procedentes de los ayuntamientos de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Camas, Coria del Río y Bormujos, todos ellos adheridos a la Mancomunidad y con competencia directa en materia de extinción de incendios, y de la Diputación en representación de los municipios menores de 20.000 habitantes y por ende carentes de dicha competencia.

NO ES TAN FÁCIL

Pero aunque la Mancomunidad comenzó a tramitar la creación de las nueve primeras nuevas plazas del total de 19 comprometidas, tal extremo quedó congelado al no contar con autorización expresa de la Subdelegación del Gobierno, dadas las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones.

Dicha situación derivó en múltiples demandas y gestiones de la Mancomunidad y la plantilla de bomberos ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía, entonces dirigida por Antonio Sanz, al objeto de buscar una salida que permitiese promover las nueve primeras plazas.

No obstante, y tras no pocos contactos y tensiones, las citadas gestiones no prosperaron, si bien la Mancomunidad del Aljarafe ha seguido adelante con su iniciativa, promoviendo una oferta de empleo público con las citadas nueve primeras plazas para su servicio de bomberos. Pero aunque dicha oferta de empleo público ha sido ya aprobada, tanto la Mancomunidad como la plantilla auguraban recientemente una impugnación por parte del Gobierno central.

En ese sentido, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla (PSOE), ha manifestado a Europa Press que solicitará un encuentro con el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para pedirle que su departamento permita cubrir las citadas plazas.