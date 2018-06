Jiménez Barrios destaca que el Wocmes convertirá a Andalucía en el "epicentro del debate sobre el Mediterráneo"

18/06/2018 - 15:25

El vicepresidente señala que el Congreso, que se celebrará en Sevilla del 16 al 20 de julio, es muy "oportuno y necesario en estos momentos"

El vicepresidente señala que el Congreso, que se celebrará en Sevilla del 16 al 20 de julio, es muy "oportuno y necesario en estos momentos"

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha presentado la próxima edición del World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes), que organizará la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo del 16 al 20 de julio en Sevilla. El vicepresidente ha destacado que la celebración de este congreso internacional convertirá a "Andalucía en el epicentro del debate sobre los retos del presente y del futuro en ambas orillas del Mediterráneo".

Por ello, según un comunicado, el vicepresidente, que ha estado acompañado por el director de Tres Culturas, José Manuel Cervera, ha felicitado al equipo de la Fundación Tres Culturas por resultar elegida para encargarse de esta edición, por encima de otras instituciones como el inglés Kings College de Londres. En este sentido, ha reseñado la oportunidad que supone para Andalucía albergar un encuentro académico, "tan útil, tan oportuno y tan necesario en estos momentos, porque nos van aportar mucha luz, nos va abrir caminos y nos va a despejar incógnitas".

Entre los asuntos que se abordarán en el congreso, Jiménez Barrios ha destacado las oleadas migratorias, "de las que nuestras costas son testigos diariamente". En su opinión, "hay que dar una respuesta global y soluciones a esta situación alarmante y a la que una sociedad moderna y democrática no puede dar la espalda".

Este congreso está considerado como el foro más importante para los investigadores, académicos, periodistas, diplomáticos y otros expertos en el ámbito de Oriente Próximo y Norte de África y se celebra cada cuatro años para compartir los avances en sus respectivas áreas de estudio, fomentando la creación de un espacio de reflexión y debate.

La edición de Sevilla será de récord ya que superará a sus predecesoras de Mainz 2002 (Alemania), Amman 2006 (Jordania), Barcelona 2010 (España) y Ankara 2014 (Turquía), con la asistencia de casi 3.000 participantes, que ya han confirmado su presencia en al evento, procedentes de 86 nacionalidades, desde Estados Unidos hasta Japón pasando por India, varios países del Golfo, Turquía e incluso de Australia.

Bajo el lema 'Your roots. Your heritage. Knowledge that unites' ('Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une'), las sesiones académicas se desarrollarán en la Universidad de Sevilla, distribuidas en ponencias individuales paneles, simposios, mesas redondas o posters. Así, hasta un total de casi 2.300 propuestas en torno a 25 áreas temáticas.

Este ámbito académico se complementará con una programación cultural paralela, entre los que se encuentra un Festival de Cine mediterráneo, exposiciones, la performance 'The Absence of Paths' y conciertos en los jardines del Pabellón de Marruecos.

Asimismo, el día 18, tendrá lugar el concierto ofrecido por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza, dirigida por el maestro John Axelrod, de la suite Scheherezade de Rimsky-Kórsakov con ocasión de la entrega del Premio Wocmes. En esta ocasión, este galardón ha recaído en Rashid Khalidi, uno de los principales académicos en el estudio del movimiento nacional palestino del Siglo XX. Khalidi es la máxima autoridad en la interpretación del conflicto entre árabes y judíos y entre israelíes y palestinos, y es autor de algunos de los estudios más influyentes sobre el tema.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

La envergadura de este congreso se refleja también en el alto número de instituciones (tanto públicas como privadas) y empresas que se han comprometido con Wocmes Sevilla 2018. El congreso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial (Prodetur), la Consejería de Universidad y Conocimiento, la de Cultura y la propia Universidad de Sevilla.

Cuenta con el patrocinio especial de Turismo Andalucía, de la Consejería de Turismo y Deporte, además de Casa Árabe, el Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos, el Ministerio Delegado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y el de la Fundación la Caixa.

Entre las empresas, cabe destacar la presencia de Alsa como patrocinador Golden y de Viajes El Corte Inglés como agencia oficial del foro.