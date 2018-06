Lambán dice que el artículo 14 de la Ley de Capitalidad de Zaragoza está "alineado con la Constitución"

18/06/2018 - 15:39

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el artículo 14 de la Ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de la Comunidad Autónoma está "perfectamente alineado con la Constitución", ya que, de no ser así, no habrían "aprobado una ley" que lo incluyera.

De esta forma, ha hecho referencia a un dictamen emitido por el Consejo de Estado, publicado este domingo por Heraldo de Aragón, que establece la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1.u). Por ello, el Gobierno de España podría recurrir la citada ley ante el Tribunal Constitucional y pedir su suspensión cautelar.

En este artículo se basó el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, el pasado 9 de febrero, para cambiar la composición de los consejos de administración de las cuatro sociedades municipales: Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte, Zaragoza Cultural y Ecociudad. Hasta entonces, contaban con una representación proporcional a la del pleno y, entonces, el Gobierno de ZEC se hizo con la mayoría en todas.

Lambán ha asegurado, este lunes que no conoce dicho dictamen del Consejo de Estado. "Al Gobierno de Aragón no le ha llegado y hemos rebuscado en la página web del Consejo para ver cuándo se había tratado y en qué consistía, pero no hemos encontrado nada que se le parezca", ha explicado el presidente aragonés.

No obstante, ha declarado que aunque el Ejecutivo autonómico considera que es un artículo "perfectamente alineado con la Constitución", "otra cosa es el uso que se haya podido hacer de él", algo sobre lo que "podríamos discrepar mucho en relación con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza".

Asimismo, ha apuntado que la Ley de capitalidad "pasó todos los filtros e informes jurídicos habidos y por haber" y, por tanto y "solo por ser coherentes" con lo aprobado, ha dicho, seguirán "defendiendo que es constitucional".

NINGÚN CUESTIONAMIENTO

Lambán ha asegurado que el artículo 14 "nunca ha estado sometido a ningún cuestionamiento por parte de nadie" y "todos los grupos municipales del Ayuntamiento, al final de la legislatura anterior, lo suscribieron, nadie lo puso en cuestión". Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi lo incluyó "en todos los borradores que manejó".

Ha explicado que mantuvo varias reuniones con el alcalde de Zaragoza y abordó "personalmente" la parte final de la negociación de esta ley. En "ese momento", el artículo 14 no "suscitaba interés" ni a Lambán ni a Pedro Santisteve, según ha apuntado, porque "eran otros puntos los que se ponían en cuestión y los que nos llevaron a hacer un esfuerzo importante de negociación".

No obstante, "había acuerdos previos en el Ayuntamiento de Zaragoza que se deberían haber respetado, aunque este artículo diera lugar, que no lo sé, a una interpretación como la que ha hecho --el Gobierno de ZEC--", ha defendido Lambán.

Según el presidente de Aragón, se debería haber cumplido con "el acuerdo que se hizo al comienzo del mandato con todos los grupos políticos", en el que se determinaba que "los consejos de administración de las sociedades municipales" tendrían "una representación proporcional a cada uno de los grupos".

Acerca la relación que mantiene Javier Lambán con el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, el presidente del Gobierno autonómico ha manifestado que "en absoluto hay tensión entre ambos" y que siempre lo escucha "con mucha atención" cuando coinciden en algún acto.