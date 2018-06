Aragón pone en funcionamiento un atlas para medir el estado de salud de los ciudadanos por pequeñas áreas territoriales

18/06/2018 - 16:16

El Gobierno de Aragón ha creado un atlas para medir el estado de salud de los ciudadanos por pequeñas áreas territoriales, en concreto, en 123, de las que se chequean 32 indicadores, que en el futuro se incrementarán, y que está a disposición tanto de la población en general, como de profesionales y gestores.

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

El atlas de salud ha sido presentado en rueda de prensa por los consejeros del Gobierno de Aragón de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y Sanidad, Sebastián Celaya, así como por el director general de Salud Pública, Francisco Falo.

Soro ha remarcado que el acceso libre y gratuito a esta herramienta, de la que se pueden descargar datos, que "conecta directamente con la transparencia" y facilita "información pública relevante para la toma de decisiones". Ha subrayado también la colaboración entre las diferentes áreas del Gobierno de Aragón para su creación.

El contenido de esta herramienta ha sido elaborado la dirección general de Salud Pública del Departamento de Sanidad, con el soporte del Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a través de la dirección general de Ordenación del Territorio.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha señalado que esta herramienta "permite bajar al detalle" ya que "tradicionalmente esta información se ha obtenido para áreas geográficas grandes --con las provincias y la Comunidad autónoma-- porque es difícil medirla en área pequeña".

A su entender, va a contribuir a "conocer la realidad y a adoptar medidas para mejorar", así como "valorar las diferencias y conocer la evolución en el tiempo". Como ejemplo, ha dicho que permitirá a los consejos de salud decidir "qué acciones comunitarias han de emprender". Ha añadido que es una herramienta "fácil de usar" e "intuitiva".

ACCIONES

El director general de Salud Pública, Francisco Falo, ha explicado el contenido del Atlas, que permite mostrar y explicar una serie de indicadores de interés sobre el estado y los determinantes de la salud por zona básica de salud, mediante representaciones cartográficas.

La información se refiere a determinantes de la salud --como factores relacionados con el nivel de salud de las personas y las poblaciones--, así como a morbilidad, reflejando los casos de enfermedad en una población en un periodo, y a mortalidad, de forma que se exponen los casos de muerte por diferentes causas en una población en un periodo.

En el caso de los determinantes, por ejemplo, se puede consultar información sobre la instrucción insuficiente, los hogares unipersonales de mayores de 65 años o las viviendas sin internet, entre otros.

En el apartado de morbilidad, se pueden visualizar gráficamente índices de sobrepeso, obesidad, neoplasias o diabetes, del mismo modo que se pueden chequear las tasas de mortalidad por diferentes causas, como cáncer de pulmón y enfermedades cerebrovasculares.

Los 31 indicadores se plasman en un mapa donde aparecen las 123 zonas de salud de Aragón clasificadas por colores que indican cuáles están en una situación más óptima y cuáles no, a través del uso de cinco colores, apareciendo las mejores en verde oscuro, pasando por verde claro, amarillo, rojo claro y hasta el rojo oscuro de las peores.

Falo ha aclarado que "no equivalen a poco o mucho, sino a una posición respecto al resto de zonas". Asimismo, ha señalado que todos los datos no se han agrupado por cada zona de salud ya que la información que aparece ahora es parcial, aunque no ha descartado que se haga más adelante.

Por otra parte, ha comentado que es "nunca es sencillo" responder a las causas de los resultados que aparecen reflejados y para hacerlo es preciso analizar series de datos a lo largo del tiempo. En este punto, ha pedido "ser cautos" y "huir de interpretaciones simples" a ahora de analizar los datos que ofrece esta nueva herramienta.

Se puede acceder al Altas de forma gratuita en la dirección http://idearagondes.aragon.local:7030/atlas/indexSalud.jsp.