Podemos alerta de que la "falta de personal" en residencia de El Palo tiene "graves consecuencias" para mayores

18/06/2018 - 16:54

Podemos se ha unido este lunes a las denuncias por la situación en la que se encuentra la residencia de mayores de El Palo, en Málaga capital, advirtiendo de las "graves consecuencias" que esto tiene para los ancianos allí ingresados.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Este espacio, gestionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, acarrea "graves consecuencias para los residentes", que superan el centenar y de los que más de 60 son grandes dependientes, mientras que el resto tienen otros grados de dependencia.

El parlamentario andaluz de Podemos por Málaga Juan Antonio Gil ha explicado que pese a que la dirección del centro y la Junta "dicen que cumplen la ratio de cuatro o cinco cuidadores para los 34 internos de cada planta", en la visita realizada este lunes a las instalaciones "sólo había tres auxiliares en cada piso".

"Saben desde marzo que habría personal de vacaciones en estas fechas y no han cubierto a pesar de estar obligados a ello", ha lamentado el dirigente, quien ha criticado también que dos de las seis plantas estén cerradas. Por ello, ha exigido que se cubran estas dos plantas, que suponen "más de 60 plazas porque es necesario y la Ley de Dependencia tiene que cumplirse".

Por otra parte, Vanessa García, responsable de Derechos Sociales del Consejo Ciudadano de Podemos Málaga, ha destacado que la falta de personal del centro "hace que no pueda ofrecerse la atención integral que necesitan los residentes".

Ha tachado de "muy preocupante que sólo haya un médico para toda la residencia y que encima lleve varias semanas de baja", sin que se haya cubierto dicha plaza. Este servicio, ha añadido García, debe ser atendida por los médicos del centro de salud de El Palo, "que también está saturado".

María Aldama, del Círculo Provincial de Jubilados y Pensionistas de Podemos, ha explicado que fueron los familiares los que se pusieron en contacto con ellos para denunciar la falta de personal: "Lo que dicen es que, si ellos no vienen, el residente no se baña; si ellos no vienen, el residente no sale a tomar el sol", es decir, que, ha apostillado, "son los familiares los que realizan gran parte de las labores".

También ha hecho hincapié en que "esto no es culpa de los trabajadores", sino que se debería establecer un mecanismo para "evitar dejar solos a estos residentes que son tan débiles, que no pueden defenderse por ellos mismos".

Como ejemplo, María de los Ángeles Carmona ha explicado que en la planta de su madre "sólo hay dos personas en muchas ocasiones, como pasa este lunes", y que "a veces no les da tiempo a levantarla". Por otra parte, Margarita Márquez, otra familiar de una interna, ha explicado que "la lavan una vez a la semana porque no hay bastante personal"; y Enrique Guijarro, que también tiene a su madre en el centro, ha mostrado su "gran preocupación por la ausencia del médico desde hace muchas semanas".