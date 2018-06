El Gobierno aragonés destinará 1,5 millones de euros para que el Pabellón Puente acoja 'Mobility City'

18/06/2018 - 17:04

El proyecto convertirá a la ciudad en "capital internacional de la movilidad del futuro" y reforzará el sector de la automoción, dice Lambán

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha opinado que el proyecto 'Mobility City' convertirá Zaragoza en "la capital internacional de la movilidad del futuro, asociada a la sostenibilidad". El Ejecutivo autonómico destinará cerca de un millón y medio de euros a acondicionar el Pabellón Puente, donde se ubicará esta iniciativa.

Lambán ha asistido este lunes a la presentación de este proyecto pionero, creado por la Fundación Ibercaja y el Gobierno de Aragón, que quiere convertir la ciudad en un polo de atracción de la movilidad. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director general, José Luis Rodrigo, han participado también en el acto.

Con este proyecto, el Pabellón Puente, situado en el recinto Expo, se distribuirá en tres ámbitos para acoger a las empresas, un área de conocimiento y una zona de ocio familiar. La iniciativa ha sido presentada coincidiendo con el décimo aniversario de la Expo Internacional de Zaragoza, que abrió sus puertas el 14 de junio de 2008.

Lambán ha subrayado que el Gobierno autonómico va a "hacerse cargo de los cerramientos" y del acondicionamiento del edificio, al tiempo que trabajará con la Fundación Ibercaja para precisar "todos los elementos que componen el proyecto". El Ejecutivo realizará la inversión a través de Zaragoza Expo Empresarial.

Mobility City es un proyecto que "apuesta por una descentralización efectiva de las instituciones y empresas estatales, por promover ejes de desarrollo y conexiones que superen la radialidad y que tiendan a distribuir los servicios, las instituciones y el liderazgo económico y cultural entre las ciudades con posibilidades y vocación de optar a ello", ha apuntado Lambán.

Asimismo, se ha referido a la importancia de la colaboración público-privada en este tipo de proyectos. "No se me ocurre ningún proyecto en Aragón que no haya sido resultado de esta colaboración", ha transmitido, al tiempo que ha asegurado que tampoco se ha dado "ninguno que no haya tenido como protagonista a Ibercaja".

En este punto, ha aseverado que esta colaboración permite que el proyecto se desarrolle con "mayor celeridad", "una de las muchas ventajas del trabajo público-privado", sin el que "este tipo de proyectos serían inasumibles". A lo largo de 2019, se darán a conocer "los primeros resultados palpables".

SECTOR AUTOMOCIÓN

Por otro lado, Lambán ha destacado que el proyecto "va a reforzar aún más si cabe el sector de la automoción" en Aragón. Asimismo, ha hecho referencia a la "importancia que tuvo hace varias décadas la implantación de Opel" en la Comunidad autónoma, así como los cambios que supuso "en los hábitos laborales, económicos y sindicales" y que produjeron un "formidable salto a la modernidad".

Por todo ello, el presidente aragonés se ha mostrado "absolutamente convencido" de que 'Mobility City' "está llamado al éxito". Un proyecto que "está perfectamente alineado con el legado de la Expo 2008 y su espíritu", que "perseguía la proyección mundial de Zaragoza y se consiguió".

PABELLÓN PUENTE

El presidente del Gobierno de Aragón ha evidenciado que la Ciudad de la Movilidad cumplirá con "una signatura pendiente" del Ejecutivo autonómico, como era darle uso al Pabellón Puente de Zaragoza. "Supone la utilización digna de uno de los elementos que nos quedaba como asignatura pendiente", al que se le suma, "la Torre del Agua, el Pabellón de Aragón, y pedirle al Gobierno central que nos transfiera el Pabellón de España".

Lambán ha explicado que esa transferencia ya se le planteó a Mariano Rajoy, que no mostró una "predisposición negativa" y se lo volverá a solicitar al nuevo Gobierno, el de Pedro Sánchez. "Esperemos que no sea demasiado difícil conseguir esa reversión", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que la ocupación del espacio de la Expo "va viento en popa" porque en los tres últimos años se ha dado uso a "12.000 metros cuadrados, 5.000 este año" y, "en un año y medio o dos", se podría "colmatar" la ocupación total del espacio disponible para oficinas y empresas.

Por último, Javier Lambán ha estimado que "2008 fue la hora de Zaragoza" y "2018 debe ser la hora de Aragón con Zaragoza a la cabeza", para lo que 'Mobility City' es "seguramente el primer paso relevante que vamos a dar en esa dirección".

ACTO DE JUSTICIA

Lambán ha aprovechado la ocasión para pedir perdón por no mencionar al que fuera alcalde de Zaragoza entre los años 2000 y 2003, José Atarés, en la celebración del X aniversario de la Expo 2008. "El otro día me olvidé de citarle y hoy, en un acto de pura justicia, quiero recordarle ante todos ustedes".

En este sentido, ha apuntado que señaló "con mucha justicia" a Juan Alberto Belloch como "un personaje fundamental para que aquel empeño colectivo tuviera éxito". No obstante, ha considerado que incurrió en una "terrible injusticia al olvidar a otra persona que resultó fundamental", como fue Atarés.