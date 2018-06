Ayuntamiento de Torremolinos da ayudas por 11.000 euros para el tratamiento de menores con diversidad funcional

18/06/2018 - 17:08

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través del Área de Servicios Sociales, ha otorgado la primera tanda de subvenciones en el marco de su Programa de Ayudas para el Tratamiento de Menores con Discapacidad Intelectual. Diez menores, miembros de unidades familiares con escasa renta que no pueden sufragar por sí mismas el gasto inherente a estos tratamientos son los destinatarios de estas ayudas para el actual ejercicio de 2018.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

La línea de ayudas se abrió el pasado 26 de marzo y podrán solicitarse hasta el próximo 31 de octubre. "Con estas ayudas se pretende potenciar el desarrollo y el bienestar del menor y su familia, facilitando la atención necesaria que mejore la calidad de vida del menor y su entorno familiar", ha señalado el concejal de Servicios Social, Pedro Pérez.

Las ayudas otorgadas suman un total de 11.286 euros, a razón de 108 euros mensuales por cada menor beneficiario --excepto el mes de agosto--, cuantía que cubre en la mayoría de los casos el 80 por ciento del importe de los tratamientos de atención temprana, atención psicológica, logopedia, psicomotricidad y habilidades sociales.

Pérez ha incidido en que son "especialmente vulnerables e integran un colectivo que tradicionalmente ha sido discriminado de una manera diferente y más negativamente que el resto de colectivos que también sufren discriminación".

Los menores beneficiarios de este programa de ayudas reciben terapias de rehabilitación principalmente en la Asociación Fuensocial (Asociación de Padres de disminuidos físicos, psíquicos y/o sensoriales).

La convocatoria de estas ayudas está abierta y publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torremolinos y se pueden solicitar hasta el 31 de octubre de 2018. Las bases y criterios de concesión pueden consultarse en enlace http://transparencia.torremolinos.es/wp/wp-content/uploads/2018/02/Decreto-22-02-18.pdf.

Con carácter general, los destinatarios de estas ayudas son los menores con diversidad funcional intelectual reconocida por el órgano competente, cuya unidad familiar no supere una renta per cápita de 7.519,59 euros en 2018 que sea causa de no poder afrontar un adecuado tratamiento por causas económicas. El objetivo es poder contribuir a sufragar los gastos del tratamiento de los menores colaborando con el desembolso económico que supone a las familias hacer frente a los gastos del tratamiento.