El Virgen del Rocío traslada temporalmente la cirugía mayor ambulatoria del Infantado por desinsectación

18/06/2018 - 18:00

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla trasladará temporalmente la actividad de cirugía mayor ambulatoria que se realiza en el Hospital Duques del Infantado para poder realizar en el edificio original (el Pabellón Vasco de la Exposición Universal de 1929) las labores de desinsectación necesarias para tratar sus estructuras de madera.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La actividad se realizará, según sean pacientes adultos o pediátricos, en los quirófanos del Hospital General, Hospital de Rehabilitación y Traumatología y Hospital Infantil, tal y como se ha trasladado este lunes a las organizaciones sindicales. En un comunicado se indica que el tiempo inicial necesario para acometer estas actuaciones se prolongaría inicialmente durante el mes de julio y agosto, aunque se intentará acortar estos plazos por parte de la empresa que realizará este trabajo.

Los trabajos específicos, siguiendo la normativa vigente de Salud Laboral, se desarrollarán por la empresa externa que presta actualmente el servicio especializado de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en el complejo hospitalario y siempre en estrecho seguimiento y colaboración con los profesionales del servicio de Medicina Preventiva y la supervisión del equipo directivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Dirección del centro ha tomado esta decisión tras detectarse la presencia de pequeños insectos en una de las zonas del área quirúrgica, concretamente en el área de Reanimación, momento en el que se activa el protocolo establecido, que incluye actuaciones inmediatas de tratamiento y limpieza con productos autorizados de la zona afectada y otras aledañas de manera preventiva, verificación de las instalaciones para asegurar que han desaparecido los insectos y comprobación de la especie concreta para planificar actuaciones futuras. Paralelamente, el personal de Mantenimiento ha sellado todas las zonas indicadas por el servicio de Medicina Preventiva.

La empresa ha comunicado que se trata de un insecto que afecta a estructuras de madera que no entraña ningún riesgo para pacientes o profesionales, al no transmitir enfermedades ni existir riesgos de toxicidad. No obstante, para su erradicación sí exige un tratamiento en profundidad de las mismas, con productos especiales que, por su toxicidad, obligan al traslado de la actividad quirúrgica por razones de seguridad para profesionales y pacientes.

Es por todo ello que la Dirección del centro, en coordinación con los profesionales asistenciales y de gestión y servicios, haya tomado la decisión de trasladar a otros quirófanos del complejo hospitalario la actividad quirúrgica que se desarrolla en los cuatro quirófanos de este edificio, donde se operan pacientes de las especialidades de Traumatología, Cirugía General, Oftalmología, Urología y Otorrinolaringología.

La Dirección ha ido llamando a los pacientes que ya se encontraban citados para trasladarles que en breve serán intervenidos en otra ubicación, previsiblemente ya la próxima semana.

AMPLIACIONES Y RENOVACIONES DEL HOSPITAL

La zona de quirófanos afectada fue completamente renovada hace tres años y está perfectamente dotada y actualizada, al igual que la zona de preparación y recuperación de los pacientes. Asimismo, el Hospital cuenta con un anexo, fruto de una ampliación que se acometió para albergar camas de hospitalización y acoger determinados servicios, que actualmente se destinan a consultas y hospitalización de día.

Esta ampliación no cuenta con las estructuras de madera del edificio original, por lo que no hay riesgo de afectación, según la empresa especializada. Mientras se realizan los trabajos necesarios, se mantendrán medidas de aislamiento en esta zona para que los pacientes puedan seguir acudiendo a sus consultas y al Hospital de Día con todas las garantías y con total normalidad.