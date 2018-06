UPO.- Àngels Barceló reclama "reposo y tranquilidad" en elperiodismo para ofrecer una información de calidad

18/06/2018 - 18:21

La directora del programa 'Hora 25' de la Cadena SER, Àngels Barceló, ha afirmado este lunes que el periodismo atraviesa una crisis de credibilidad que es responsabilidad de los profesionales, pero también por la precarización y la "posverdad".

La periodista ha realizado estas declaraciones en su conferencia en el curso 'Periodismo: la verdad y la mentira' que se celebra en Carmona (Sevilla) como parte de la oferta de los Cursos de Verano de la UPO. El seminario, auspiciado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), se desarrolla hasta el miércoles bajo la dirección de Rafael Rodríguez Guerrero, periodista y presidente de la APS.

La periodista ha razonado que el periodismo padece una crisis de credibilidad que, en buena medida, es "responsabilidad de los propios periodistas", pero que viene también marcada por la "precarización" del mercado laboral en el que desarrollan su labor los profesionales del periodismo, el "vaciado de las redacciones y la desaparición de la figura de los seniors", que hace que los jóvenes que se inician en el oficio carezcan en la actualidad de referentes en quienes antes eran unos buenos "profesores y maestros que te encontrabas en las redacciones".

Para Barceló, aquí entran en juego, además, nuevos fenómenos como la "posverdad" y las "'fake news', porque nuestra responsabilidad es buscar la verdad y, si no lo hacemos, pues hay un problema".

En opinión de la directora de 'Hora 25', frente a la vorágine que ha supuesto la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías en el mundo de la información, "el periodismo necesita reposo, tranquilidad, poner el pie en el freno y comprobar que lo que estamos contando es verdad", por lo que considera que "querer ser los primeros no sirve para nada si lo que cuentas no es verdad o no es bueno; más vale ser el último pero que tu información sea de calidad", ha subrayado.

"Internet nos ha obligado a trabajar muy deprisa pero muy mal, y nuestra responsabilidad es contrastar la información y no creernos los bulos que llegan a las redacciones a través de las redes sociales", ha afirmado Barceló, que ha añadido que, a pesar del "gran volumen de información" que circula a diario por todos los medios y canales, la sociedad de hoy en día "tiene la posibilidad de estar muy informada, pero falla la calidad".

Cuestionada sobre la práctica de la manipulación informativa en función de la titularidad de los medios de comunicación, ha asegurado de manera tajante que "sin ninguna duda se manipula más en los medios públicos" y ha apostado por la pluralidad informativa "para conocer distintos puntos de vista". No obstante, ha asegurado que las "líneas rojas" de la libertad en el ejercicio profesional "son las que tú quieras".

"Todos somos conscientes de la línea editorial del medio para el que trabajamos; yo, personalmente, tengo toda la libertad del mundo", ha apostillado.

Por último, Barceló ha augurado buena salud y largos años a la radio española, situación que define como un "hecho insólito" sólo comparable a la que se da en algunos países latinoamericanos "donde la radio hablada sigue siendo el medio que la gente elige para informarse y cuenta con mayor credibilidad".

Al contrario de lo que ha ocurrido con la prensa escrita, la radio es un medio que ha resistido mejor la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación "y nos ha permitido contar con más plataformas, lo que ocurre es que quizá tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de trabajar, pero la radio está vivísima", ha concluido.