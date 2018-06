García Hernández, sorprendido por la candidatura de Casado

18/06/2018 - 19:14

El diputado por Ávila y uno de los precandidatos a la presidencia del Partido Popular, José Ramón García Hernández, ha reconocido que le ha sorprendido que Pablo Casado, también diputado por la provincia abulense, haya anunciado su aspiración a suceder a Mariano Rajoy.

ÁVILA, 18 (EUROPA PRESS)

"Sí me ha sorprendido", ha admitido ante los periodistas antes de la Junta Directiva Provincial del PP de Ávila, ya que no le advirtió de que fuera a presentarse en las conversaciones que tuvieron con anterioridad."Yo sí hablé con él para decirle que me presentaba", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

García Hernández es diputado por Ávila tras ir de número dos en la candidatura del PP por Ávila, en una lista que encabezó Casado, vicesecretario de Comunicación de los populares.

Tras subrayar que pertenecen a una generación que "no tiene problema en competir" con otros candidatos, ha destacado que es "importante" que en Ávila haya "dos políticos dispuestos a intentar liderar el mayor partido de España".

La reunión de este lunes de la Junta Directiva del PP abulense ha contado con la ausencia de Casado.