Turismo.- De la Torre valora el preacuerdo del convenio de hostelería e incide en la estabilidad que da

19/06/2018 - 14:04

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal respecto al convenio colectivo de hostelería de la provincia de Málaga. "Es momento de alegría", ha señalado, al tiempo que también ha subrayado la estabilidad y tranquilidad que da al sector.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

"Es una sensación de alegría y de alivio en el sentido de esa preocupación que compartimos tantos de que no se cerrara felizmente el acuerdo, al final se ha firmado", ha dicho, felicitando y agradeciendo a todos los negociadores de ambas partes su esfuerzo.

De la Torre ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que ha estado al tanto de las negociaciones y "en lo que he podido influir, lo he hecho, y he animado a que hicieran los esfuerzos de aproximación y acercamiento".

"Me alegra muchísimo que se pueda dar ya esta imagen de estabilidad y tranquilidad", ha reiterado, asegurando, además, que se trata de un convenio a cinco años "lo que es una gran noticia, sobre todo porque tiene un componente de sensibilidad social importante para que los niveles salariales estén en una serie de servicios muy típicamente del sector garantizados en el ámbito del propio convenio" y que "no haya vía externalización perjuicio salarial para trabajadores del propio sector".

Por todo ello, el alcalde de Málaga ha insistido en que "es un momento de alegría" y que se aleje la sombra de la huelga en la hostelería de cara al verano "es bueno para toda la provincia, para Málaga ciudad y para la Costa del Sol; en suma, para todos", ha concluido.

Los datos principales del preacuerdo son la subida salarial del 13 por ciento (tres por ciento los tres primeros años y dos por ciento los dos restantes, en estos con una revisión del IPC y un tope del 2,5 por ciento) y el acuerdo sobre el principal escollo: la externalización de servicios de camareras de piso, bares y cocina, restauración y recepción, a quienes se les aplicará el convenio de hostelería íntegramente, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas principales en caso de que no se cumpla.

También se incluye un plan de formación y otras medidas sociales como mejoras en las licencias de extinción del contrato para mayores de 60 años, los ayudantes de recepción quedan en el grupo salarial IV y los ayudantes de cocina y camarero tendrán una promoción económica en un periodo de cuatro años. Además, se incluye el uno por ciento de contratación para trabajadores con más de un 65 por ciento de discapacidad y se ha mejorado la redacción de varios artículos.

El convenio de hostelería de Málaga ya era una referencia en España y ahora da un paso más en el polémico tema de las externalizaciones.