La oposición ataca los "incumplimientos" y "pocos cambios" de Puente y el Gobierno habla de proyecto a largo plazo

19/06/2018 - 14:13

VTLP recalca que mientras no haya "garantías" para retomar el soterramiento no se puede "abandonar" la integración ferroviaria La portavoz de Ciudadanos abandona el Pleno ante una afirmación de Puente sobre su pasado laboral "en una tienda de Vallsur"

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este martes Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, en el que mientras los grupos de la Oposición, PP y Ciudadanos, han incidido en los "incumplimientos" y lo poco que ha cambiado la capital en estos tres años, las formaciones que respaldan al equipo de Gobierno, sobre todo Toma la Palabra (VTLP), ha recalcado que su planteamiento es un proyecto para transformar la ciudad que acaba de comenzar.

El debate ha tenido una duración de tres horas y cuarto, con intervenciones de entorno a 20 minutos por grupo político y sin límite de tiempo para el alcalde, Óscar Puente, que ha tomado la palabra durante cerca de 50 minutos en dos turnos, lo que sumado a los 25 minutos del portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha motivado la queja del portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, por el "injusto doble turno" que le permite al regidor "jugar con ventaja" en el Pleno.

El edil del PP ha estructurado su discurso en dos intervenciones, la primera mucho más breve y una segunda en la que ha reiterado la idea de que el actual equipo de Gobierno de PSOE y VTLP es "el más incumplidor de la historia" de la ciudad, al tiempo que ha reprochado el primer edil la "venta de humo" que considera que lleva a cabo pues lleva tres años con "promesas que se desvanecen".

Óscar Puente, por su parte, ha dedicado su primera intervención de media hora a resumir aproximadamente el balance que tanto él como los miembros del equipo de Gobierno plantearon ante los medios de comunicación la pasada semana y, aunque ha reconocido que "seguro" que se ha hecho "alguna cosa mal" y que es posible mejorar, si se compara con el pasado gobierno del PP es "bastante obvio que hoy la ciudad y el Ayuntamiento están mejor que hace tres años".

A este respecto, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, se ha preguntado si la ciudad "ha cambiado en algo" en estos tres años, si se ha instalado alguna empresa, si se ha soterrado el tren, si se han unificado las sedes judiciales en el centro o si los ciudadanos pueden ver algún proyecto "que les ilusione".

Mientras Puente, en su segunda intervención, ha preferido responder con críticas a la actuación de los representantes de la oposición, la portavoz de VTLP y concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, ha respondido a esos supuestos "incumplimientos" alegados por PP y Ciudadanos.

Sánchez ha defendido que "no es que el Gobierno municipal no cumpla, es que lleva un rumbo muy distinto al que les gustaría" a los grupos de la oposición y, principalmente, al PP. La edil de VTLP ha recalcado que las transformaciones "están comenzando" y ha recordado que la tarea de el Ejecutivo municipal ha sido "coger el barco en alta mar, en plena tormenta, y dar una vuelta 180 grados".

La portavoz de VTLP ha recalcado que no han cumplido "grandes proyectos" porque no ha estado entre sus objetivos, y han preferido "huir de fastos" y "hacer política de pequeña escala" para ir "a lo necesario", a asuntos que "quizás no se pueden vender bien en titulares" pero que son "importantes", como los presupuestos participativos, la apertura de comedores escolares en verano o la ampliación de la bolsa de viviendas para alquiler social.

La concejal ha incidido en que los "proyectos de gran calado van a marcar el futuro" de la ciudad, pero ha mantenido que el equipo de Gobierno quiere "que se hagan bien" y "no tiene prisa" ya que ha ironizado con que hace tres años el PP se quedó "lejos de la mayoría absoluta" y en las Elecciones dentro de un año, lo estará "más todavía".

De hecho, ha augurado que no habrá "mayorías absolutas" y será necesario un "entendimiento" en el que ha añadido que su formación tiene intención de "unir fuerzas con cualquier persona o colectivo que quiera que el cambio arraigue en la ciudad".

SOTERRAMIENTO

Aunque el alcalde de la ciudad no se refirió al proyecto ferroviario durante su primera intervención, la aspiración del soterramiento sí que ha sido argumento recurrente en el Pleno, pues los representantes del PP y de Ciudadanos han reclamado que el equipo de Gobierno se comprometa con apostar de nuevo por un gran túnel.

De hecho, los ediles del PP han mostrado, al comienzo del segundo turno de su portavoz, unas fotografías de gran formato entre las que se incluían varios de los pasos subterráneos para mostrar el "Valladolid que dejará Puente en 2019", con túneles y pasarelas "para las personas" mientras el tren "corta cruelmente la ciudad con el beneplácito del gobierno tripartito municipal".

Por ello, la portavoz de VTLP y el socialista Pedro Herrero han defendido la continuidad del proyecto de integración en superficie porque "nadie en esta Corporación" puede garantizar el soterramiento, al tiempo que el edil del PSOE ha recordado que el PP cuando gobernaba la ciudad llegó a prometer que el gran túnel estaría hecho "en 2006", pero "ni siquiera pudo hacerlo en tiempos de bonanza".

A este respecto, María Sánchez ha reprochado que no es cuestión de "soterramiento o nada" como considera que plantea el PP y ha recordado que habría sido "fácil" plantear un compromiso genérico con el soterramiento y "no hacer nada", pero el actual equipo de Gobierno ha acordado un proyecto de integración que mejorará la conexión de los barrios con pasos más anchos y luminosos y con nuevas zonas verdes.

La respuesta del alcalde a la oposición, ha ido más a las referencias directas a los representantes de la oposición, al igual que la del portavoz del PSOE, quien también ha atacado al concejal y presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, por llevar siete años "sentado en el Pleno sin hacer nada".

Al preguntar Óscar Puente a la portavoz de Cs por su "experiencia en gestión" y asegurar que su pasado laboral fue "trabajar en una tienda en Vallsur, ha motivado el enfado de la edil de la formación 'naranja'.

"MACHISTA Y CLASISTA"

Pilar Vicente, que trabajó como directora de Expansión de una empresa del sector textil que abrió una tienda en Vallsur, entre otros lugares, ha interrumpido al primer edil para reclamarle una rectificación o que, de lo contrario, abandonaría el Pleno, algo que finalmente ha sido así. Posteriormente, Cs ha calificado a Puente de "machista" y "clasista".

En cuanto al PP, Óscar Puente ha reprochado que al portavoz le "molesten" proyectos del equipo de Gobierno como la remunicipalización del agua o los nuevos accesos al parking de la Plaza Mayor y le ha acusado de querer que "no salgan adelante con tal de que al Gobierno de la ciudad le salga mal".

Además, ante el apunte de Martínez Bermejo de que el nuevo presidente Pedro Sánchez "no ha querido" a Puente para su "Gobierno de escaparate", el regidor vallisoletano y portavoz de la Ejecutiva del PSOE ha subrayado que ser alcalde es "lo más grande que puede hacer un político" y ha preguntado al portavoz del PP si quizás él preferiría ser ministro antes que regidor. Ante ello, ha apostillado que se ve "mucho más cerca" de repetir como alcalde en 2019 y como candidato nuevamente en 2023.

Por otro lado, la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, ha destacado que el cambio del que su grupo fue parte ha contribuido a la "estabilidad" y la "cohesión" pero ha apostado por "ir más allá" del cambio en cuestiones como la accesibilidad, la sostenibilidad ecológica, la "cultura de creación" y frenar el "éxodo" de habitantes.

El no adscrito Jesús Presencio, que ha hablado de Puente como un "alcalde digno", ha criticado que hoy los vallisoletanos son "tres años más viejos" pero menos vecinos y si sigue la tendencia, en 2050 se habrán perdido "70.000 vecinos". "La vida sigue igual", ha concluido.