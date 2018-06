Sustitución.-Experto subraya que la Ley para el Urbanismo Sostenible recoge "todas las iniciativas...

19/06/2018 - 14:43

El doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla (US) Álvaro Sánchez Bravo ha expresado este martes que la nueva Ley para el Urbanismo Sostenible en Andalucía recoge "todas aquellas iniciativas internacionales y europeas que influyen en el urbanismo" y por eso ha considerado que también "es muy importante que por primera vez aparezca en el título de la norma la definición sostenible", ya que "se insiste mucho en que la sostenibilidad es un elemento transversal".

Sánchez ha realizado estas declaraciones tras su participación en el curso 'Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía', del cual es director, y que se celebra desde el lunes y hasta el miércoles en Carmona (Sevilla) como parte de la oferta de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El doctor en Derecho ha manifestado también que la nueva ley establece en su preámbulo que "la norma ya ha acogido los compromisos internacionales suscritos por la Unión Europea y por España como la Declaración de Leipzig sobre el Cambio Climático Global --emitida en 1997 y renovada en 2005--, el Convenio Europeo del Paisaje --ratificado por España en 2007--, y el Acuerdo de París de 2016".

"La pertenencia de España a la UE hace que la jerarquía normativa esté lógicamente trufada de normas de la Unión Europea que el Gobierno español adapta en su legislación interna, y que a su vez, las comunidades autónomas deben asumir", ha expresado.

Para Sánchez, la nueva ley es necesaria porque la todavía vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, "sí creó un marco para la mejora urbanística, pero hay dos aspectos que necesitan reformarse", tales como el hecho de que "se ha convertido en una ley demasiado burocrática y se dilataba en el tiempo demasiado, llegando algunos planes generales de ordenación urbanística (PGOU) a tardar diez o doce años en tramitarse, lo cual dificultaba mucho la gestión", y el otro, "el referente a los nuevos retos espaciales y las nuevas realidades que hacen que la antigua ley no pueda asumir en muchos casos las necesidades de ordenación de urbanismo, como el respeto al medio ambiente, la redifinición de turismo".

Preguntado por la petición de algunos sectores de que haya mayor compromiso financiero por parte de las administraciones en los PGOU, ha expresado que la ley "no puede abordar eso", ya que "una ley de naturaleza urbanística lo que hace es diseñar el planteamiento urbanístico".

Según Sánchez, "si la norma no incorpora el compromiso financiero, es porque no puede, ya que no es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación y Territorio, eso será competencia de la Consejería de Hacienda o de Economía, que son quienes diseñan la política económica", y ha manifestado que "ninguna norma urbanística o ambiental puede llevar incorporada la obligación financiera".

"La ley no puede decir voy a proteger esto, voy a proteger lo otro y además, me comprometo a pagar al os proveedores en 'x' tiempo", ha agregado.

En este sentido, Sánchez ha admitido que "muchas veces, es verdad" que cuando se hacen obras públicas y las empresas constructoras ganan un concurso público, "se hacen los planteamientos, se hacen las obras públicas, se hacen las infraestructuras, pero luego, se tarda mucho tiempo en cobrar".

POSIBLE TERCER BORRADOR

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, declaró en los cursos de Carmona el lunes que la ley se ha realizado "con un proceso participativo como nunca en el que se ha contado con todo el mundo". En relación a esto, Sánchez ha manifestado que la ley se encuentra en el segundo borrador y "parece ser que va a llegar hasta un tercer borrador".

"El texto normativo se ha presentado y está en la fase administrativa de informe de la secretaría técnica y el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ahí lógicamente, van a surgir nuevas aportaciones", ha agregado el profesor en Derecho, para después añadir que, "como cualquier anteproyecto de ley, es un texto abierto".

El curso 'Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía' se imparte este año con motivo de la nueva Ley para el Urbanismo Sostenible en Andalucía, que busca unificar y actualizar todos los cambios que han afectado a la actividad urbanística desde 2002 en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.