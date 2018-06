Nicolás (Cecam) critica que Sánchez quiera "tapar una mala gestión a base de ordeñar siempre a la misma vaca"

19/06/2018 - 14:51

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha criticado este martes en Cuenca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda "tapar una mala gestión a base de ordeñar siempre a la misma vaca" y "pedir más a los ciudadanos, en este caso, las empresas".

CUENCA, 19 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Nicolás, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Cecam que tiene lugar en Cuenca, tras la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por introducir nuevas figuras impositivas, revisar la actual política de bonificaciones de la Seguridad Social y "destopar" las cotizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

El presidente de la patronal regional ha defendido que no es posible "que tengamos que solucionar siempre los problemas a base de ordeñar a la misma vaca, porque la misma vaca ya tiene un límite, no da más de sí" por lo que, ha dicho, se "rebela" ante "esa idea" y ha hecho hincapié en que no es posible "estar pensando en resolver un problema de mala gestión o de excesivo endeudamiento cuando, en el mismo periodo en el que la Administración Pública ha aumentado un 150% su financiación ajena, se ha reducido en las empresas en un 25%".

En la misma línea, ha espetado que la economía "se contrae cuando hay una mayor presión fiscal y se expande cuando esta se reduce". "Por tanto, como el del anuncio, ahí lo dejo", ha agregado Nicolás que, a renglón seguido, ha dicho asumir que es "la política que hay en este país". "Tendremos que aceptarla, otra cosa es que nos guste", ha dicho.

"Si aquí quien va a generar la riqueza es la administración pública, oye, adelante, que nos lo digan y nosotros actuaremos de la manera que tengamos que actuar", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que, mientras los empresarios son "los que generan la economía para que luego el Gobierno la distribuya, algo tendrán que decir, aunque no sea mucho".