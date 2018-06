Congreso pp. lastra espera que el pp se regenere "desde sus cimientos" y elija un líder limpio "de polvo y paja"

19/06/2018 - 15:12

La portavoz en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, espera que el Partido Popular se regenere "desde sus cimientos" en el proceso interno que está inmerso tras la renuncia de Mariano Rajoy y que elija a una persona al frente del partido "que esté limpia de polvo y paja".

De esta manera se pronunció Lastra en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso tras la Junta de Portavoces cuando se le preguntó por la situación del PP una vez que se están conociendo las personas, como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría, que quieren optar a liderar el partido.

Tras manifestar que no le gusta que se "metan en mi casa" y por eso ella no lo hace en otra, Lastra deseó que los populares hagan un proceso interno "con normalidad" y que este partido que "gobierna" en muchos sitios de España se configure con una dirección que dé "respuesta" a los retos y problemas de España del siglo XXI "y no a los tribunales de justicia".

