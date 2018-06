CNI no quiere que la red se vea como "un acto exclusivo de guerra" pero pide que estados pongan límites legales

Dice que el sistema de análisis de redes sociales sirve para saber "quién es quién en las red"

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, ha pedido no "exagerar" y no ver la red "como un acto exclusivo de guerra" aunque ha demandado a los estados tomarse este asunto "en serio" y poner límites legales. "No se puede permitir que todo el mundo haga lo quiera en la red".

Durante su intervención en Toledo en el XXX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, Sanz Roldán ha indicado que el concepto de guerra híbrida "no está aquí" aunque sí ha admitido que hay actos en la red que perturban el bienestar ciudadano o que persiguen favorecer los intereses de un estado.

"Nadie va a parar los desarrollos tecnológicos pero tenemos que reglar lo que las máquinas hacen", ha afirmado el director del CNI, que ha planteado qué acciones de prevención se pueden llevar a cabo en el uso de la red respecto a personas que hacen "un uso travieso" de la misma.

En esta línea, ha señalado que en un tiempo en que cada vez se habla más de inteligencia artificial y de similitudes entre ordenadores y humanos, las reglas que rijan el comportamiento de las máquinas deben parecerse a las de los humanos.

ACCIONES DE INFLUENCIA

Ha querido mencionar el concepto de acciones de influencia --aquello que sucede en la red y que influye en ciertos acontecimientos-- poniendo como ejemplo el 1 de octubre en Cataluña, lo que a su juicio no fue una acción de "guerra", y sí una situación en la que magnificó una situación y eso influyó en la "credibilidad de un estado".

"No debemos asustarnos. No estamos en una situación en la que nuestra vida va a cambiar de forma terrible", ha aseverado Sanz Roldán, al tiempo que ha abogado por un derecho internacional adecuado pues hoy en día cualquiera se puede "comprar un software para atacar al vecino".

Frente a esta situación, ha abogado por utilizar la disuasión y decir "al posible atacante: 'Si me haces algo yo te voy a hacer algo peor'", añadiendo que los organismos que tengan capacidad de poner en marcha "acciones ofensivas ciber" se van a ir conociendo, para considerar si éstas son proporcionadas o no.

Ha admitido que desde su cargo sufre "todos los días historietas infumables" que logran credibilidad por ser atribuidas al CNI, y también ha mencionado que España ha sufrido ataques en la red, pero ha querido dejar claro que "si no hay uso de medios militares, es complicado decir que hay guerra". Por ello, ha pedido que esta realidad no nos "atenace" porque poco a poco se podrá hacer frente al uso de la red "con más éxito o menos".

SISTEMA DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

A preguntas de los asistentes, el director del CNI ha relatado que se están desarrollando "mucho" los sistemas de análisis de redes sociales "para ver quién es quién en la red", recalcando que en el tráfico de datos "hay mucho dinero" y es donde está "el negocio".

También ha hecho alusión a las descargas de aplicaciones en teléfonos móviles y a aceptar las condiciones legales, pues, a su juicio, en caso afirmativo, se abrirá la puerta a que el dueño de la aplicación en cuestión haga uso de los datos de la persona que se lo descarga.

En su caso, ha relatado, tiene que cuestionar "su seguridad y discreción". "No tengo aplicaciones maravillosas, aunque tenga que sacrificar qué tiempo hace en Managua", ha bromeado.