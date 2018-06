El Centre del Carme exhibe las primeras 33 obras de arte compradas por la Generalitat como "legado de futuro"

19/06/2018 - 15:44

El 'Plan de Adquisiciones' busca poner en valor "la realidad" del arte contemporáneo que se crea en la Comunitat Valenciana

El 'Plan de Adquisiciones' busca poner en valor "la realidad" del arte contemporáneo que se crea en la Comunitat Valenciana

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La Generalitat adquirió el año pasado, por primera vez, obras de diversos artistas valencianos como arranque de una colección propia que pretende ir ampliando cada año para "construir un legado de futuro" y poner en valor la creación de arte contemporáneo que se hace en la Comunitat Valenciana.

En total se compraron 33 piezas, de 17 hombres y 18 mujeres procedentes de las tres provincias, que podrán visitar hasta el 16 de septiembre en el Centre del Carme, donde ocupan un espacio de más de 1.000 metros cuadrados. Bajo el título 'Art contemporani de la Generalitat Valenciana. Primers moments', la muestra viajará después por municipios de toda la región, aunque en diversos formatos y no al completo, en función de la capacidad del espacio de cada territorio.

Las piezas se conservarán en los almacenes de la Generalitat pero están "a disposición" de las instituciones y de los propios artistas para nuevas muestras, ya que la idea es que se mantengan "vivas, darles visibilidad y que lleguen al mayor número de gente posible". Algunas de las poblaciones confirmadas son Sagunt y Potries, capitalidades culturales valencianas hasta abril de 2019; Castellón y Las Cigarreras de Alicante.

Así lo han avanzado en rueda de prensa el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; junto al comisario de la muestra Ricardo Silvestre, miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València.

Esta exposición, ha apuntado Marzà, es la "cristalización" del 'plan incentivo' de adquisición de obras de arte de creadoras y creadores valencianos que su departamento inició el año pasado con el objetivo de dar a conocer y poner en valor su trabajo, ya sea en escultura, pintura, vídeo, mural, vídeo, instalaciones o técnicas mixtas, disciplinas todas ellas que se pueden encontrar en esta muestra.

Además, estas obras guardan un "equilibrio territorial y de género", de modo que de las 33 obras, 18 son de hombres y 17 de mujeres. Por comarcas, 9 artistas proceden de Castellón, 11 son de las comarcas de Alicante y 13 de las de Valencia.

Este proyecto "pone en marcha" obras de arte contemporáneo de artistas nacidos en la Comunitat Valenciana que "en demasiadas ocasiones se han visto obligados a emigrar en busca de oportunidades que aquí no se les ofrecía", ha apuntado el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

El también director del Consorci de Museus de la Comunitat ha valorado que la adquisición de obras por parte de la Generalitat genera además "demanda agregada", ya que "pone el foco en artistas valencianos que están trabajando de forma rigurosa y constante". De hecho, a algunos de estos primeros seleccionados ya han sido "fichados" por galerías y por otros territorios interesados en su obra, ha aseverado.

La primera compra de arte contemporáneo valenciano, para la que se destinaron 512.000 euros, busca "generar patrimonio". Según Pérez Pont: "Tenemos un pasado pero si no construimos un legado para el futuro no tendremos la historia de lo que hoy está pasando". Y aunque "en un año no se soluciona un problema arraigado largo tiempo, el camino a la recuperación, con continuidad, va dando sus frutos", ha apuntado.

ITINERARIO EXPOSITIVO

La exposición está comisariada por Ricard Silvestre, miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València, que ha contado con la colaboración de Aída Antonino, María Ramis y Juan Antonio Herrero, tres jóvenes historiadores del arte. Ellos se han encargado de la elaboración de la guía didáctica de la exposición y ajustarán el formato expositivo de la colección a cada municipio que la acoja.

En la sala Refectorio se propone una mirada al pasado que recalca la doble vertiente del paso del tiempo en un juego entre el tiempo y la memoria, junto a piezas de planteamiento feminista y poético. Así reúne obras de Joël Mestre, Anna Teresa Ortega, Sebastià Miralles, Bleda i Rosa, Mira Bernabeu, Anna Talens, Xavier Arenós, Teresa Lanceta, Maribel Doménech, Teresa Cebrián, Mery Sales, Paloma Navares y Amparo Tormo.

La sala Carlos Pérez se centra en la reflexión en las "fricciones" entre lo cotidiano y la tecnología con las obras de Jorge Julve, Moisés Mañas, Xavier Monsalvatje, Rosana Antolí, Damià Jordà, Amparo Tormo, Olga Diego y Ernesto Casero.

Finalmente, las salas 1 y 2 ponen el acento en obras a que reflexionan entorno al binomio individuo-sociedad y en la cultura de la sostenibilidad. Se cierra así el recorrido expositivo con las piezas de Tania Blanco, Agustín Serisuelo, Art al Quadrat, Mar Arza, Fermín Jiménez Landa, Pilar Beltran, Xisco Mensua, Aurelio Ayela, Hugo Martínez-Tormo, Jesús Rivera, Àngel Masip, Inma Femenía y Nelo Vinuesa.

ARRANCA YA EL SEGUNDO 'PLAN DE ADQUISICIONES', "CON MÁS TIEMPO"

La inauguración de 'Art contemporani de la Generalitat Valenciana. Primers moments' coincide con la puesta en marcha de la segunda edición de compra de obras de artes valencianas. Esta misma tarde tendrá lugar la primera de una serie de reuniones entre los 15 expertos en arte designados que se encargarán de proponer, valorar y decidir las obras que se adquirirán este año.

Para esta ocasión se cuenta con un presupuesto inicial mínimo de 250.000 euros ampliable. Según ha explicado la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, esta nueva edición arranca "con más tiempo y más calma" que la edición anterior.

Ante las preguntas sobre algunas críticas por parte de galeristas que recibió la pasada educación del plan de adquisiciones, el conseller Marzà ha defendido que el año anterior todo fue más rápido porque querían empezar "cuanto antes" pero la idea es "consolidar" este proyecto que "año tras año se vaya enriqueciendo".

"Todos los proyectos cuando nacen son precipitados porque son nuevos" pero esta iniciativa "no es una ocurrencia, es una cuestión de calado" y de "mirada larga", ha puntualizado. Y es que como ha explicado "los tiempos presupuestarios no son los artísticos" pero en esta segunda edición ya estarán ambas cosas "conjugadas".

En la misma línea, Pérez Pont ha explicado que la compra de obras que conforman la muestra que ahora se inaugura se pudo hacer gracias a un remanente el año pasado que permitió iniciar el proyecto. "no fue una cuestión de precipitación sino de oportunidad" "Hemos ganado una edición", ha remarcado.