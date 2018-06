González Terol afirma que el partido "está muy vivo" y que están saliendo candidatos muy preparados para presidir el PP

19/06/2018 - 16:04

El vicesecretario Territorial de la Ejecutiva popular de Madrid, y alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, ha dicho esta mañana que, a pesar de que "muchos daban por muerto al PP", están demostrando que es "un partido muy vivo".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Terol ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre el proceso del PP y la renuncia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a optar a liderar el partido tras la marcha de Mariano Rajoy.

"Están saliendo nombres de gente muy preparada, con muchísima experiencia y una sólida trayectoria, y cualquiera de ellos sería fantástico para liderarlo", ha subrayado, destacando que ya no es un sistema de elección a través de las estructuras, sino que votan todos los afiliados, "se aplica por primera vez un proceso de democracia interna abierta sin posicionamientos".

Para Terol, esto es una muestra de cómo "la vieja política está dando una lección de democracia", insistiendo que es algo que no se ha dado ni en Ciudadanos, ni en Podemos, "donde hemos visto cómo se las gastan en los procesos democráticos internos en los que sabemos de antemano siempre quiene es el ganador".

Algo que comparte el alcalde de Alcorcón, David Pérez, para quien "lo importante es que esto es democracia real, no los paripés que hacen en otros sitios". En este sentido, ha asegurado que el PP se está "armando" para volver a recuperar las responsabilidades "que permitan que las instituciones no estén en manos de una izquierda, que respetamos, pero consideramos que no Gobierna de forma coherente, ni eficaz".

Pérez cree que lo importante es que "salga un equipo unido, que integre a todo el mundo, y que se vean reflejadas las distintas sensibilidades del PP, eso es a lo que yo aspiro y creo que va a ocurrir".

Finalmente, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido que hay que esperar a ver las propuestas e ideas de cada candidato y que luego será cuando "cada uno exprese sus preferencias en la urna".