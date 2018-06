El hard rock y el heavy metal de Kiss y Europe llegan a Córdoba de la mano del Festival de la Guitarra

19/06/2018 - 18:17

Como preámbulo al Festival de la Guitarra, el Cine Fuenseca acoge el ciclo 'La música proyectada'

El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 38ª edición del 4 al 14 de julio con una edición en la que el hard rock y el heavy metal ganan enteros gracias a los conciertos de Kiss y de Europe. Además, el festival vuelve a acercar a la ciudad de la Mezquita a algunos de los grandes nombres de las seis cuerdas.

Según ha indicado la organización en una nota, este año destaca, por encima del resto, la actuación de la banda estadounidense Kiss, que tomará la Plaza de Toros de Córdoba el 12 de julio, teniendo a la gallega Mago de Oz, como teloneros. Además, vuelven genios de la guitarra como Pat Metheny, Mike Stern o Vicente Amigo y se estrenan bandas y músicos de la talla de Europe o Bryan Ferry.

No cabe duda de que el heavy metal y el hard rock han sido siempre géneros muy apreciados en el Festival de la Guitara de Córdoba. En los últimos años, el festival ha acogido a bandas como Scorpions, Deep Purple o Michael Schenker Group y a solistas de la talla de Steve Vai o Joe Satriani. Pero había dos bandas que tenían que pasar antes o después por Córdoba, como son Kiss y Europe.

La gran noticia es que Kiss actuará por primera vez en Andalucía después de 45 años de carrera. Será el 12 de julio en la plaza de toros de Córdoba, en uno de los conciertos más esperados de esta edición del Festival.

Desde su fundación en 1973, el cuarteto neoyorquino se ha hecho mundialmente famoso tanto por una larguísima discografía (20 discos de estudio hasta 'Monster', de 2012), de la que surgieron éxitos de hard rock y metal como 'I was made for loving you', como por sus extravagantes maquillajes y vestuario, acordes con los apodos que asumieron ('Demon', 'Starchild', 'Catman' y 'Spaceman').

Conformada actualmente por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el batería Eric Singer y el también guitarrista Tommy Thayer, a Kiss se le atribuyen ventas superiores a los 75 millones de copias y en 2013 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Mago de Oz, una de las mayores bandas de heavy metal de nuestro país, será la encargada de abrir el concierto de Kiss en Córdoba. Con una carrera que ya excede los 30 años de duración, pocos grupos de nuestro país son capaces de hacer sombra al legado de Mago de Oz. Himnos como 'Fiesta pagana', 'Molinos de viento' o 'Hasta que el cuerpo aguante' sonarán en la Plaza de Toros Los Califas de Córdoba el próximo 12 de julio. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 17,00 horas.

El miércoles, 11 de julio, el Teatro de La Axerquía acoge a otra de las grandes bandas de heavy metal y hard rock del panorama internacional, los suecos de Europe. Tras más de tres décadas de carrera y docenas de millones de discos vendidos en todo el mundo, poco se puede añadir para presentar a esta banda sueca nacida en Estocolmo en el año 1979.

Después de 30 años sobre los escenarios, Joey Tempest (cantante), John Norum (guitarras), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería), llegan por primera vez a Córdoba para deleitarnos con todos sus clásicos así como para presentar las canciones de su nuevo disco 'Walk The Earth'.

Este último trabajo vio la luz el pasado mes de octubre y fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres. Su nuevo álbum está compuesto por diez temas. 'Walk The Earth' es su trabajo más completo y equilibrado, desde que en 2004 volvieron a la actividad discográfica, pero siguen manteniéndose fieles a su estilo pero con un sonido moderno y nítido.

'LA MÚSICA PROYECTADA'

Como preámbulo al Festival de la Guitarra, el Cine Fuenseca acoge los días 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de junio, desde las 22,15 horas, 'La música proyectada', un ciclo de películas documentales sobre grandes solistas y grupos.

Así, este miércoles se proyectará la cinta 'When you're strange' sobre The Doors, una de las bandas rockeras más representativas e influyentes de América; el día 21 será el momento para la cinta 'Oasis: Supersonic', sobre la legendaria banda británica compuesta por los hermanos Liam y Noel Gallagher; y el día 22 será el turno de 'Chavela', sobre la afamada cantante Chavela Vargas.

El día 26 se proyectará el documental 'Antonio Vega. Tu voz entre otras mil', un día después llegará 'Gimme Danger' con el rock & roll potente y agresivo de The Stooges, grupo en el que debutó Iggy Pop, y para concluir, el 28 de junio se verá la cinta 'Camarón: Flamenco y revolución', un documental sobre la figura más apasionante que ha dado la música flamenca en el siglo XX.