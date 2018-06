La comisión de Corrupción no se retomará por el momento, aunque trabaja en las conclusiones para finales de año

19/06/2018 - 19:02

La comisión de investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, que lleva desde marzo paralizada sin sesiones, no prevé retomarlas por el momento por "falta de documentación", aunque los miembros están trabajando en las conclusiones que se presentarán, seguramente, a finales de año.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Ignacio Aguado, porque el Gobierno "ha paralizado la documentación" que ha solicitado y, sin ella, "es difícil hacer un buen trabajo".

"El Gobierno no colabora. El PP ha puesto todos los palos para que esta comisión no se desarrollara y a pesar del Gobierno regional, la comisión ha dado muy buenos resultados, con asuntos que han generado repercusión y ese es el objetivo, generar debate, exigir responsabilidades y extraer conclusiones y que no vuelva a suceder", ha argumentado.

A su juicio, el objetivo de la comisión "está en su mayor parte cumplido" que en los tres años de su creación "ha arrojado luz sobre muchos asuntos de los que se han dirimido responsabilidades" y ahora "se está trabajando en las conclusiones".

"No sé cómo se presentarán las conclusiones, pero imagino que al final de año y que serán reveladoras de cómo ha funcionado la Comunidad de Madrid en los últimos años y de quiénes han sido los responsables políticos de estar como estamos en términos de imagen y de prestigio institucional", ha concluido.