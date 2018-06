Del Olmo tilda de "tomadura de pelo" que ahora Sánchez no vea posible en dos años reformar el sistema de financiación

19/06/2018 - 20:15

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha tildado de "tomadura de pelo" que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vea posible acometer la reforma del modelo de financiación autonómica antes de agotar la legislatura, cuando hasta ahora el líder socialista era un gran defensor de la urgencia del cambio y así se lo había exigido al anterior ministro del ramo, Cristóbal Montoro.

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

La reacción de la consejera económica se produce después de que Sánchez, en el primer control parlamentario al que se ha sometido en el Senado, respondiera, a una pregunta de Coalición Canaria, que su Gobierno no va a poder "renovar" el sistema de financiación autonómico en los dos años que queda de legislatura.

El presidente del Gobierno descartaba así reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura pero, en cambio, anunció que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas."Sí vamos a hacer mejoras para todas las comunidades hasta la convocatoria de las nuevas elecciones", se ha comprometido.

Ante ello, la consejera castellanoleonesa, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que el 20 de noviembre el propio Pedro Sánchez instó al gobierno de Rajoy a abordar la reforma del modelo antes de final de año, cuando quedaba poco más de un mes, aduciendo que había que restablecer la "justicia" ante el esfuerzo realizado en la época de crisis por las comunidades autónomas para mantener los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos.

"Compartía completamente el mensaje, pero lo que no tiene sentido es que ahora uno llegue al Gobierno y se olvide de la urgencia de la reforma del sistema y diga que no le da tiempo en dos años. ¡Es una tomadura de pelo, a no ser que haya razones ocultas que habrá de explicar no sólo a las comunidades autónomas sino al resto de ciudadanos!", ha criticado la responsable del Ejecutivo castellanoleonés.

Del Olmo insiste en que desde Castilla y León se ha mantenido siempre una postura firme a la hora de solicitar al anterior gobierno, con Rajoy al frente, que urgía un cambio en el modelo ya que las autonomías no cuentan con recursos suficientes para seguir costeando esos servicios básicos.

NEGOCIACIONES BILATERALES

Además, la consejera censura el anuncio de negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo nacional y las distintas comunidades para introducir mejoras en el sistema, algo que, como así denuncia, "incumple el acuerdo firmado en las Cortes por todos los grupos parlamentarios, que hablaban de una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por ello, esas alusiones a acuerdos bilaterales no le "inspiran confianza alguna" a Pilar del Olmo, quien recuerda que los trabajos para la reforma del modelo se encontraban ya avanzados, tras la creación de una comisión de expertos, las reuniones entre el gobierno y los directores de Financiación de las distintas autonomías y la puesta sobre la mesa de un documento de trabajo, "malo, bueno o regular, al que las comunidades habían alegado" y que, a su juicio, debería de marcar la línea de trabajo para modificar el modelo con urgencia.