Congreso pp. santamaría y cospedal evitarán una batalla "sucia"

19/06/2018 - 21:00

La que fuera 'mano derecha' de Mariano Rajoy en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su 'número dos' en Génova, María Dolores de Cospedal, evitarán a toda costa el juego "sucio" y tienen intención de defender sus candidaturas a la Presidencia del PP sin entrar en una "dura" batalla.

Así lo transmitieron desde el entorno de la exvicepresidenta y también de la secretaria general. Es más, recordaron que ambas al presentar sus candidaturas han defendido por encima de todo la "unidad" del partido y han evitado hablar de 'guerra interna'.

Sin embargo, distintas fuentes consultados por Servimedia reconocen que ven "problemática" esta competición y no esconden su sorpresa por la renuncia de Alberto Núñez Feijóo a sumarse a la carrera por la sucesión, en el que confiaban para poder atajar una cruenta competición "a evitar".

"Lo mejor era el candidato de consenso y no elegir", comentaron a Servimedia desde las filas populares, conscientes de la expectación que genera el 'cara a cara' de Sáenz de Santamaría y Cospedal y que ello puede afectar a la "imagen de tranquilidad y unidad" que querían preservar.

En todo caso, fuentes próximas a Sáenz de Santamaría negaron tajantemente que vaya a dar una "batalla dura" y enmarcaron en la "normalidad" esta competición. Como prueba de ello se remitieron a la escena vivida tras la votación de esta tarde en el Congreso, cuando la exvicepresidenta se acercó hasta el escaño de Cospedal para saludarla e intercambiar unas palabras.

Igualmente, según las fuentes consultadas Cospedal desea evitar a toda costa una batalla "sucia", algo que ya destacó al hacer pública su candidatura ante la Junta Directiva Regional de Castilla-La Mancha, donde aclaró que no hay "motivos apócrifos" en su candidatura y que no ha tomado esta decisión "contra nadie". En definitiva, piensan que "la sangre no llegará al río".

